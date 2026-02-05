Calabria/2. Giovani agricoltori: approvata graduatoria definitiva

Con decreto dirigenziale n° 1236/2026, il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha disposto l’ammissione a finanziamento di tutti i beneficiari le cui domande risultavano ammissibili per un importo complessivo pari a 44.462.585,51 euro, utilizzando integralmente le risorse rese disponibili e anzi incrementandole in coerenza con la dotazione complessiva dell’intervento Sre01, che ammonta a 70 milioni di euro. La dotazione iniziale dell’Avviso, infatti era di 40 milioni di euro.

“L’intervento Sre01", specifica l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, "rappresenta una delle misure strategiche della Regione Calabria per favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile in agricoltura e rafforzare la competitività del sistema agricolo regionale, incentivando l’avvio di nuove imprese e l’innovazione nei territori rurali”.

“Con l’approvazione della graduatoria dell’Avviso Sre01", prosegue l’esponente della Giunta Occhiuto, "la Regione compie un passo concreto a sostegno dei giovani che scelgono di investire il proprio futuro in agricoltura. Abbiamo lavorato per reperire ulteriori risorse e garantire il finanziamento di tutte le domande ammesse, perché crediamo che il ricambio generazionale sia una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la modernizzazione delle aziende agricole e la valorizzazione delle nostre aree rurali. Investire sui giovani significa investire sul futuro della Calabria".

"A breve", informa infine l’assessore Gallo, "partirà un nuovo bando con finanziamento ministeriale e subito dopo un altro con risorse comunitarie. L’obiettivo è di raggiungere il numero di almeno mille nuovi giovani incentivati”.

La graduatoria e tutta la documentazione ufficiale sono disponibili sul sito istituzionale www.calabriapsr.it, nella sezione dedicata al Csr 2023-2027.