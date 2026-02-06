Hershey tiene in Borsa nonostante un pessimo 2025

Il colosso del cioccolato Usa Hershey tiene botta in Borsa a Wall Street scendendo dell'1,3% anche se i conti 2025 non sono propriamente da record. Il quarto trimestre 2025 si è chiuso con vendite nette consolidate pari a 3,091 miliardi di dollari, con un incremento del 7%. Le vendite nette organiche a cambi costanti sono state in aumento del 5,7%. L'utile netto dichiarato di 320 milioni di dollari, pari a 1,57 dollari per azione diluita, registra un calo del 59,9%: l'utile rettificato per azione diluita di 1,71 dollari, è in calo del 36,4%.

Non vanno meglio i risultati dell'intero 2025, esercizio archiviato con vendite nette consolidate pari a 11,692 miliardi di dollari, in incremento del 4,4% e vendite nette organiche a cambi costanti in aumento del 4,2%.L'utile netto dichiarato di 883,3 milioni di dollari, pari a 4,34 dollari per azione diluita, è in calo del 60,3%, l'utile rettificato per azione diluita di 6,31 dollari, in calo del 32,7%.

Kirk Tanner, presidente e amministratore delegato di The Hershey Company - Sono orgoglioso di come i nostri team abbiano affrontato un contesto difficile, dimostrando eccellenza operativa, innovazione di impatto e un'esecuzione abile che sta producendo risultati concreti. Stiamo sviluppando le competenze e gli investimenti nel marchio che ci posizionano per un successo continuo, concentrandoci sul rafforzamento delle nostre fondamenta, sul miglioramento della redditività e sul progresso della prossima fase della nostra strategia per garantire crescita a lungo termine e creazione di valore per i nostri azionisti".



La dirigenza mantiene l'ottimismo nonostante i consecutivi cali degli utili negli ultimi trimestri L'aumento delle vendite contrasta nettamente con la contrazione degli utili, a causa delle continue pressioni sui costi. Le parole di Tanner, secondo gli esperti, riflettono pressioni che vanno ben oltre Hershey stessa. L'industria dolciaria ha trascorso gli ultimi due anni alle prese con una serie di venti contrari insolitamente difficili. Uno dei più significativi è stato la volatilità del mercato del cacao: le tensioni geopolitiche hanno aggiunto un ulteriore livello di difficoltà, con la guerra commerciale del 2025 tra le principali economie che ha interrotto le catene di approvvigionamento, facendo aumentare i costi di importazione e produzione e creando incertezza per la pianificazione a lungo termine.



Più in generale, l'inflazione, le pressioni del costo della vita e i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori stanno pesando sulle vendite nel settore dolciario. Con la riduzione dei bilanci familiari, i consumatori stanno riducendo i prezzi, acquistando meno frequentemente o passando a dolciumi a base di zucchero più economici – una tendenza che molti produttori prevedono continuerà fino al 2026.



Queste pressioni, sottolineano gli analisti, dipingono il quadro di un settore sotto pressione, che si trova a dover affrontare situazioni che vanno dai fallimenti dei raccolti dovuti al clima alle turbolenze del commercio internazionale. Le difficoltà di Hershey, dunque, riflettono sfide sistemiche che stanno rimodellando il panorama dolciario globale.



Detto questo, non sono tutte cattive le notizie per la multinazionale americana: il fatturato netto consolidato è aumentato del 7%, a poco più di 3 miliardi di dollari, e il fatturato netto organico a valuta costante è aumentato del 5,7%. L'azienda ha anche tratto vantaggio dalle recenti acquisizioni, tra cui quella del marchio di snack LesserEvil (leggi notizia



Guardando al futuro, sostengono gli esperti, molto dipenderà da quanto efficacemente Hershey riuscirà a bilanciare la sua strategia di reinvestimento con la necessità di rassicurare un mercato sempre più cauto.



La guidance aziendale "prevede che il fatturato netto dichiarato per l'intero 2026 aumenterà tra il 4% e il 5%, trainato dalla realizzazione dei prezzi netti e dall'aumento dell'innovazione, delle attivazioni culturali e stagionali e dei livelli pubblicitari a supporto della domanda. Si stima che le acquisizioni apporteranno un beneficio di circa 150 punti base alla crescita del fatturato netto. Si prevede che l'utile per azione diluito dichiarato per l'intero anno si attesterà tra 7,77 e 8,19 dollari, con un aumento dal 79% all'89% rispetto al 2025" e che "l'utile per azione diluito rettificato per l'intero anno si attesterà tra 8,20 e 8,52 dollari, con un aumento dal 30% al 35% rispetto al 2025".

Infine, l'azienda "prevede che la crescita del fatturato e il recupero del margine lordo compenseranno ampiamente i maggiori investimenti strategici in marchi, competenze e tecnologia, nonché i maggiori oneri finanziari. Il divario tra le previsioni di crescita degli utili per azione dichiarati e rettificati riflette principalmente una grande perdita derivata dal mark-to-market registrata negli utili per azione dichiarati nel 2025.



Secondo gli analisti, resta da vedere se la fiducia di Hershey nel suo percorso a lungo termine si dimostrerà fondata. Ma, dicno gli esperti, con la forte domanda dei consumatori e le recenti acquisizioni che aggiungono slancio, il gigante dolciario punta chiaramente su risultati più soddisfacenti in futuro.