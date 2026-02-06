Fao: prezzi alimentari in calo per il 5° mese di seguito

Secondo il rapporto di riferimento pubblicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono diminuiti a gennaio per il quinto mese consecutivo, trainati dalle quotazioni internazionali più basse di prodotti lattiero-caseari, zucchero e carne.

L'Indice Fao dei prezzi alimentari, che misura le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di materie prime alimentari scambiate a livello globale, ha registrato una media di 123,9 punti a gennaio, in calo dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,6% rispetto al livello dell'anno precedente.

L'Indice dei prezzi del cereali è aumentato leggermente dello 0,2% rispetto a dicembre, nonostante i cali marginali dei prezzi mondiali di grano e mais. Le abbondanti scorte di grano hanno compensato le preoccupazioni legate alle condizioni meteorologiche che hanno colpito le colture dormienti nella Federazione Russa e negli Stati Uniti d'America, mentre le buone scorte globali di mais hanno compensato le avverse condizioni meteorologiche in Argentina e Brasile e la forte domanda di etanolo negli Stati Uniti. Al contrario, l'Indice Fao dei prezzi del riso è aumentato dell'1,8% rispetto a dicembre, riflettendo una domanda più sostenuta di varietà di riso profumato.

Per quanto riguarda gli oli vegetali, l'indice dei prezzi è aumentato del 2,1% a gennaio. I prezzi mondiali dell'olio di palma sono aumentati a causa del rallentamento stagionale della produzione nel Sud-est asiatico e della forte domanda globale di importazioni, mentre i prezzi mondiali dell'olio di soia sono rimbalzati grazie alla riduzione delle disponibilità per l'esportazione in Sud America e alle aspettative di una robusta domanda di biocarburanti negli Stati Uniti. Anche i prezzi globali dell'olio di girasole sono aumentati, trainati dalla scarsità dell'offerta nella regione del Mar Nero. Al contrario, le quotazioni internazionali dell'olio di colza sono leggermente diminuite, riflettendo l'ampia disponibilità nell'Unione Europea a seguito delle recenti ingenti importazioni.

L'Indice Fao dei prezzi della carne è diminuito dello 0,4% rispetto a dicembre, trainato dalle quotazioni più basse della carne suina, a fronte di un'ampia offerta globale e di una domanda internazionale debole. Le quotazioni globali della carne di pollame sono aumentate, riflettendo principalmente l'aumento dei prezzi in Brasile, sostenuto dalla forte domanda internazionale, mentre i prezzi delle carni ovine e bovine sono rimasti sostanzialmente stabili, con queste ultime sostenute dall'aumento delle spedizioni dal Brasile alla Cina, che ha compensato il rapido esaurimento della quota esente da dazi degli Stati Uniti.

I prodotti lattiero-caseari vedono scendere il loro indice del 5% rispetto a dicembre, trainato principalmente dal calo dei prezzi di formaggio e burro, in un contesto di ampia disponibilità. Nel frattempo, i prezzi mondiali del latte scremato in polvere si sono rafforzati, sostenuti dalla rinnovata domanda di importazioni dal Vicino Oriente, dal Nord Africa e da alcune parti dell'Asia.

I prezzi dello zucchero sono scesi dell'1% a gennaio, riflettendo le aspettative di un aumento delle forniture nella stagione in corso, sostenute da una significativa ripresa della produzione in India, da prospettive favorevoli in Thailandia e da prospettive di produzione complessivamente positive in Brasile.