Fao/2. Cereali: produzione 2025 in rialzo
L'utilizzo mondiale dovrebbe salire del 2,2% su base annua. Scorte globali da record
La Fao ha pubblicato le sue ultime previsioni per la produzione cerealicola globale nel 2025, stimando una produzione totale di 3.023 milioni di tonnellate, con raccolti record per grano, cereali secondari e riso. La revisione al rialzo riflette rese di grano superiori alle aspettative in Argentina, Canada e Unione Europea, insieme alle aspettative di un aumento delle semine di mais e di rese più elevate in Cina e Stati Uniti. Anche la produzione globale di riso è prevista in aumento, una tendenza trainata da India, Bangladesh, Brasile, Cina e Indonesia.
Il nuovo Bollettino sull'Offerta e la Domanda di Cereali valuta anche le prospettive dei raccolti del 2026 nell'emisfero settentrionale. Si prevede che le semine di grano invernale in India raggiungeranno un livello record a causa degli elevati prezzi interni e delle condizioni meteorologiche favorevoli, mentre le semine negli Stati Uniti probabilmente diminuiranno a causa dei prezzi bassi e delle condizioni più asciutte del normale nelle principali aree di produzione. Nell'emisfero meridionale, la raccolta dei cereali secondari inizierà nel secondo trimestre del 2026, con condizioni favorevoli in Argentina, Brasile e Sudafrica.
Si prevede che l'utilizzo mondiale di cereali nel 2025/26 aumenterà del 2,2% rispetto all'anno precedente. Sulla base delle previsioni aggiornate di domanda e offerta, si prevede che le scorte globali di cereali aumenteranno del 7,8%, raggiungendo un livello record, con un aumento delle scorte di tutti i principali cereali, incluso il riso.
Il rapporto tra scorte e consumo globale di cereali dovrebbe salire al 31,8%, il livello più alto dal 2001. Durante la campagna di commercializzazione 2025/26 (luglio/giugno), il commercio mondiale di cereali crescerà del 3,6% rispetto ai 12 mesi precedenti.
EFA News - European Food Agency