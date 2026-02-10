Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ue, ok alle nozze tra l'italiana Epta e l'austriaca Hauser
L'unione dei due player della refrigerazione commerciale non è contro la concorrenza
La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Hauser GmbH, Austria, da parte di Epta S.p.A., Italia. Lo rende noto in un comunicato la stessa Commissione europea secondo cui l"'operazione riguarda principalmente il settore delle apparecchiature per la refrigerazione commerciale". La Commissione ha concluso che "l'operazione...
Fc - 57390
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency