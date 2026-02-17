Epta (refrigerazione), closing con l'austriaca Hauser

A una settimana dall'ok della Commissione europea (leggi notizia EFA News) Epta S.p.A. azienda italiana, leader globale nella refrigerazione commerciale, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di Hauser GmbH, rinomata azienda austriaca con una forte presenza nella regione DACH e nei mercati dell’Europa centrale e orientale, con data di efficacia fissata al 1° marzo.

Con il closing dell’operazione, sottolinea il comunicato ufficiale congiunto, "Hauser entra ufficialmente a far parte del Gruppo Epta, rafforzandone ulteriormente la presenza industriale e geografica in Europa". A seguito del completamento della transazione, il Gruppo combinato supera 2 miliardi di euro di ricavi consolidati annui pro-forma e raggiunge circa 10.000 dipendenti, consolidando la propria posizione di leader europeo e di player globale di primo piano nella refrigerazione commerciale.

Il marchio Hauser arricchirà il portafoglio del Gruppo Epta di brand di prodotto e servizio forti e consolidati, completando la proposta di valore con una solida competenza nei progetti chiavi in mano e nei servizi. L’acquisizione genererà, inoltre, importanti sinergie geografiche nella regione DACH e nell’Europa centrale e sud-orientale, supportate dagli stabilimenti produttivi di Hauser in Austria e nella Repubblica Ceca.

L’operazione rafforza il posizionamento del Gruppo Epta come fornitore di soluzioni integrate, potenziando la capacità di offrire soluzioni complete e su misura lungo l’intero ciclo di vita del punto vendita, dalla progettazione e produzione all’installazione e ai servizi post-vendita.

"Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di lungo periodo di Epta - spiega Marco Nocivelli, ceo di Epta - Il superamento della soglia dei 2 miliardi di euro di ricavi è un traguardo significativo che testimonia la solidità del nostro modello industriale e rafforza ulteriormente la nostra leadership in Europa. Combinando competenze, tecnologie e dimensioni, potenziamo in modo rilevante la nostra capacità di guidare l’innovazione sostenibile e digitale. L’acquisizione di Hauser rafforza ulteriormente la nostra offerta lungo l’intera catena del valore e consolida la nostra leadership nella refrigerazione naturale e nelle soluzioni ad alta efficienza energetica. Sostenibilità, innovazione e digitalizzazione sono i pilastri del nostro sviluppo, guidati da un approccio incentrato sul servizio e pienamente allineati al nostro 'Purpose: Preserving our planet with conscious innovation. Together'".

Aggiunge Thomas Loibl, ceo di Hauser: "entrare a far parte di Epta rappresenta un momento cruciale per la nostra azienda. Con un partner globale che condivide i nostri valori fondamentali, Hauser è nella posizione ideale per consolidare ulteriormente la propria presenza sul mercato, continuando a generare valore nel lungo periodo per i clienti. Questo passo rafforza la nostra stabilità e crea nuove opportunità di crescita sostenibile ed espansione internazionale in un mercato in continua evoluzione, facendo leva su un impegno condiviso verso innovazione, qualità e attenzione al cliente".