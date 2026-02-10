Somec, commessa record per la sue cucine Oxin

Somec S.p.A. società quotata su Euronext Milan e , specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, annuncia di aver ottenuto oggi una nuova commessa del valore complessivo di 53 milioni di euro, a beneficio della divisione Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali, tramite la controllata Oxin. Si tratta della commessa dal valore economico più elevato mai acquisita nei ventidue anni di attività di Oxin.

L’ordine riguarda la realizzazione chiavi in mano delle aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da crociera di nuova generazione in costruzione presso un primario cantiere italiano, destinate ad una compagnia di crociere tedesca, parte di un grande gruppo internazionale. Entrambe le unità sono caratterizzate da un’articolata offerta di servizi, che individua nel food & beverage e negli spazi di ristorazione la modernità e lo stile “resort” distintivi del concept di bordo.

Le soluzioni sviluppate da Oxin si caratterizzano per un elevato livello di integrazione tra progettazione degli spazi, flussi operativi e impiantistica, a supporto delle esigenze operative del personale e del livello di eccellenza della proposta gastronomica.

La fornitura interessa una superficie complessiva pari a circa 14 mila metri quadrati, equamente distribuiti tra le due unità, e include la realizzazione di una linea produttiva dedicata alla produzione della birra a bordo, soluzione che richiede competenze specialistiche e un’elevata flessibilità nell’assecondare le specifiche esigenze della committenza. La consegna delle navi è prevista tra il 2030 e il 2031, con ricadute economiche attese tra il 2027 e il 2030.





“Nei programmi di nuova costruzione del settore crocieristico - spiega Oscar Marchetto, presidente di Somec - i sistemi food & beverage rivestono un ruolo centrale nell’offerta delle compagnie, con esigenze tecniche ed impatti operativi sempre più sfidanti, a cui è possibile rispondere solo attraverso competenze specialistiche consolidate ed una profonda esperienza progettuale. In tale contesto questa commessa rappresenta un ulteriore risultato di rilievo per Oxin e per l’intera divisione Talenta, reso possibile dal lavoro e dalla professionalità del team di esperti interni coinvolto. Ordini di questa natura contribuiscono a rafforzare la leadership di Oxin nell’ambito della fornitura di cucine professionali di bordo chiavi in mano, nonché la visibilità del portafoglio ordini del gruppo, sempre più orientato al lungo periodo”