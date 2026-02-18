Somec, commessa da 41 milioni per la divisione Mestieri

È un febbraio "di fuoco" per Somec, la società veneta specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale. Dopo essersi accaparrata una settimana fa una commessa monstre da 53 milioni a beneficio della divisione Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali, tramite la controllata Oxin (leggi notizia EFA News) oggi l'azienda comunica di aver acquisito una nuova maxi commessa da oltre 41 milioni di euro a beneficio della divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati tramite la controllata TSI - Total Solution Interiors.

L’ordine riguarda tre navi da crociera appartenenti ad una nuova classe progettuale, in costruzione presso un primario gruppo cantieristico italiano per un operatore nordamericano tra i leader globali del settore. Le consegne sono previste nel 2029, 2031 e 2033.

Le attività di progettazione prenderanno avvio già nel 2027: la prima nave sarà l’unità capofila della nuova piattaforma. Le ricadute economiche sono attese tra il 2027 e il 2032. Le unità, ciascuna caratterizzata da una stazza lorda di circa 230 mila tonnellate e da una capacità massima prossima agli 8 mila passeggeri, si collocano tra le più grandi attualmente in costruzione a livello mondiale nel comparto crocieristico.

TSI curerà la progettazione, produzione e allestimento di circa 5.800 metri quadrati di sale pubbliche per ciascuna nave, prevalentemente distribuite sul ponte 8. L’intervento comprenderà la realizzazione di una decina di ristoranti tematici e bar, tra cui una birreria dedicata, oltre ad un articolato sistema di spazi per famiglie che includerà una grande sala videogiochi, una Treehouse collegata alla Promenade principale tramite due scivoli interni e un’ampia zona dedicata a bambini e adolescenti.

In un contesto caratterizzato da navi di dimensioni crescenti e da elevata complessità progettuale, l’approccio di TSI come interlocutore unico consente un presidio integrato dell’intero ciclo di vita del progetto, dalla fase di ingegnerizzazione fino alla messa in opera, con benefici in termini di coordinamento, controllo dei tempi e garanzia del risultato.

Da subito sarà attivata un’intensa attività di progettazione e sviluppo tecnico, che conferma il posizionamento della divisione Mestieri su progetti ad alto contenuto di personalizzazione e sfide realizzative. L’ordine rappresenta la commessa di maggior entità mai acquisita da TSI e permette di avere visibilità pluriennale delle attività.

“Questa commessa - sottolinea Oscar Marchetto, presidente di Somec - rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita della divisione Mestieri e conferma la capacità del Gruppo di operare su piattaforme di nuova generazione, caratterizzate da elevata complessità dimensionale e progettuale. L’avvio anticipato delle attività rafforza la visibilità pluriennale del portafoglio ordini e consolida il nostro posizionamento nel segmento delle grandi navi da crociera, che continua a esprimere investimenti rilevanti a livello internazionale, con dinamiche di crescita strutturale”.