Mc Donald's batte le attese nel quarto trimestre

McDonald's ha annunciato i risultati per il quarto trimestre e per l'esercizio 2025 conclusosi il 31 dicembre 2025. Il quarto trimestre presenta vendite globali comparabili in aumento del 5,7%, con +6,8% negli Stati Uniti, +5,2% nei mercati gestiti internazionali, +4,5% nei mercati internazionali di sviluppo in licenza. I ricavi consolidati sono in aumento del 10% (6% a cambi costanti) a 7 miliardi...