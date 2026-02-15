Beer&Food/2. Assegnati i Cagnoni Award

Dopo il taglio del nastro di Beer&Food Attraction 2026 (vedi articolo EFA News) si è tenuta la cerimonia di consegna del Lorenzo Cagnoni Award 2026, il riconoscimento dedicato alle soluzioni più innovative per il settore Out of Home, realizzato in partnership con ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ICE Agenzia. L'iniziativa, rivolta sia alle start-up – che con la loro visione pionieristica e approccio disruptive rappresentano una delle forze trainanti dell’innovazione – sia a tutte le aziende espositrici che si impegnano nello sviluppo di prodotti e servizi all’avanguardia, contribuendo così al progresso del settore Food & Beverage.

Al primo posto è risultata Crave Srl, che porta nel foodservice l’intelligenza dei dati: una piattaforma digitale capace di leggere i dati in tempo reale per aiutare locali e fornitori a capire cosa vendere, quando e quanto ordinare, riducendo gli sprechi. Secondo posto per Mountain’s Goat GmbH, progetto che punta a rendere il beverage più sostenibile, lavorando su processi produttivi a basso impatto ambientale e su modelli più circolari e responsabili. Terzo gradino del podio per Voucherly Srl, che trasforma i classici programmi fedeltà in strumenti digitali smart, capaci di portare nuovi clienti nei locali e di fidelizzarli con promozioni mirate e misurabili.

Ecco inoltre le aziende espositrici più innovative premiate, suddivise per categoria. Categoria Beer: premiata FKV Srl (Milestone); Spirits: riconoscimento a Rossi d’Angera Distillatori; Soft Drinks, Low & No Alcol: premiata ALCOL-SEELE; Food: vittoria per Il Giardino delle Luppole; Technology: premiata Maselli Misure; Service & Digital Innovation: riconoscimento a Made in App.