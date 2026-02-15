Beer&Food/3. Gli eventi di Assobirra

AssoBirra, l’Associazione più rappresentativa del settore birrario in Italia, è protagonista con il patrocinio e un ricco programma di eventi al Beer&Food Attraction 2026, il salone organizzato da Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini e dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home, giunto all’undicesima edizione (vedi articolo EFA News).

Da oggi fino al 17 febbraio, l’Associazione sarà protagonista - attraverso la partecipazione della squadra di Presidenza, nelle figure del Presidente Federico Sannella e dei Vice Presidenti Paolo Merlin e Serena Savoca - di diversi appuntamenti che la vedranno portavoce del comparto brassicolo, che direttamente e con l’indotto occupa circa 112.000 lavoratori e genera oltre 10 miliardi di euro di valore condiviso, ricoprendo così un ruolo strategico per l’economia italiana.

Oggi il presidente Sannella è intervenuto alla Cerimonia inaugurale al mattino, mentre nel pomeriggio, presso la Beer&Tech Arena, la vice presidente Serena Savoca è intervenuta al Talk filiera birra 2026, a cura di Imbottigliamento, insieme a Vittorio Ferraris, Presidente Unionbirrai, e Teo Musso, Presidente Consorzio Birra Italiana.

Sempre nel pomeriggio, presso la FIC Arena, Assobirra ha organizzato uno show cooking in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi, e con la partecipazione di: Paolo Merlin, Vice Presidente di AssoBirra, Antonio Danise, Chef della FIC, e Fabio Mondini, beer sommelier.

La birra, con la sua straordinaria varietà di gusti e sfumature, può diventare l'abbinamento perfetto per esaltare ogni piatto, aprendo nuove prospettive sul food pairing. Nel corso dell'evento il beer sommelier Fabio Mondini ha presentato diverse tipologie di birra, selezionate per valorizzare al meglio i sapori e le caratteristiche di tre piatti, preparati dal vivo dall’Executive Chef Antonio Danise.

Ricco anche il programma di domani. Il presidente di Assobirra, Federico Sannella, sarà tra i relatori nel Congresso dell’Horeca - International Horeca Meeting 2026 a cura di Italgrob. Il congresso si propone di offrire un momento di riflessione sulle sfide attuali e future del settore, in un contesto in cui la filiera della birra si conferma un motore di valore per il Paese. Negli ultimi dieci anni, il comparto ha generato 92 miliardi di euro di ricchezza, con una crescita del valore economico del +33% e un impatto positivo sull’occupazione lungo tutta la catena produttiva. Un contributo che si riflette anche sul mercato dei consumi fuoricasa, canale chiave per le produzioni agroalimentari italiane, birra inclusa.

Nel pomeriggio invece, presso Beer&Tech Arena, AssoBirra ha organizzato un talk su “Il valore della birra nel fuori casa italiano: trend, consumi e il ruolo della spina”, con la partecipazione di: Federico Sannella, Vittorio Ferraris (Unionbirrai), Teo Musso (Consorzio Birra Italia), e Daniela Conti, Senior Director Ipsos Doxa.

Durante il talk sarà presentata la prima edizione 2026 del Centro Informazione Birra (CIB), l’osservatorio periodico di AssoBirra che tramite ricerche in partnership con BVA Doxa fotografa l'evoluzione del mondo birrario italiano e racconta l’evoluzione del settore, attraverso dati, insight e contributi autorevoli. Con cadenza trimestrale, il CIB offre una fotografia costantemente aggiornata dei cambiamenti in atto nel mondo birrario, analizzando dinamiche di mercato, filiera e consumi.