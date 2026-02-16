Ferrero, closing definitivo su WK Kellogg

Non contento di avere chiuso l’esercizio 2024/2025 con un fatturato consolidato record di 19,3 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all'anno precedente (leggi notizia EFA News), il Gruppo Ferrero ha annunciato il completamento "con successo" dell'acquisizione di WK Kellogg Co. "WK Kellogg Co - sottolinea il comunicato ufficiale - è ora una consociata interamente controllata da Ferrero".

L'operazione era stata annunciata il 10 luglio 2025 e approvata dagli azionisti di WK Kellogg Co (leggi notizia EFA News) il 19 settembre 2025 (leggi notizia EFA News). Con il completamento dell'operazione, spiega la nota ufficiale, "gli azionisti di WK Kellogg Co hanno diritto a ricevere 0,00 in contanti per ogni azione ordinaria di WK Kellogg Co posseduta immediatamente prima della chiusura". WK Kellogg Co ha cessato l'attività e non sarà più quotata alla Borsa di New York, aggiunge il comunicato.

L'acquisizione di WK Kellogg Co, prosegue la nota, "supporta il piano di crescita strategica di Ferrero in Nord America ed espande la portata dell'azienda attraverso maggiori opportunità di consumo con marchi amati dai consumatori".

"Ferrero - aggiunge il comunicato - prevede di investire e far crescere l'iconico portafoglio di marchi di WK Kellogg Co negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi".

Lazard ha agito in qualità di consulente finanziario principale, mentre BofA Securities ha agito in qualità di co-consulente e Davis Polk & Wardwell LLP ha agito in qualità di consulente legale per Ferrero. Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC hanno agito in qualità di consulenti finanziari e Kirkland & Ellis LLP ha agito in qualità di consulente legale per WK Kellogg Co.