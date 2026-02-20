Do you want to access to this and other private contents?
Alfonsino, 2025 di consolidamento
Ricavi in calo del 4%: sale dell'1% il fatturato per ordine vola l'ebitda
Il consiglio di amministrazione di Alfonsino S.p.A., pmi innovativa specializzata nel servizio del Food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, riunitosi oggi 19 febbraio 2026, ha esaminato alcuni dati preliminari relativi all’esercizio 2025. In particolare, la società ha registrato ricavi stimati pari a circa € 2,7 milioni, in diminuzione del 4% circa rispetto al 2024...
EFA News - European Food Agency
