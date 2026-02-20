Ultim'ora. La Corte Suprema Usa dichiara illegali i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce che i dazi generalizzati di Trump sono illegali. Il massimo tribunale americano ha inflitto un colpo durissimo, quello che è gia stato defniito "rimprovero storico", all'amministrazione Trump e all'uso dei poteri di emergenza da parte del presidente degli USA per imporre dazi ai partner commerciali.

Sei i voti a favore, tre i contrari tra i supremi giudici i quali hanno deciso che il tycoon, così come ogni altro presidente Usa, non ha il potere di stabilire tariffe doganali: a negare questa possibilità è l'International Emergency Powers Act, la stessa legge a cui Trump ha in realtà fatto ricorso per giustificare i dazi.

La legge del 1977, infatti, attribuisce alla figura del presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri". Era stata approvata negli anni '70, per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon nell'ambito della "crisi della bilancia dei pagamenti" in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods. I dazi sono competenza esclusiva del Congresso, come le tasse, materie per le quali sono state concesse solo alcune deleghe al presidente.



