Svolta per Noberasco: Banca Ifis prende il controllo

Svolta storica per Noberasco, la società con sede ad Albenga (Savona) leader nel settore della frutta morbida disidrata e secca. L'azienda fondata nel 1908 comunica che il fondo “illimity Credit & Corporate Turnaround Fund”, gestito da Fürstenberg SGR S.p.A., ha acquisito la maggioranza del capitale sociale della società.

L’operazione, sottolinea il comunicato ufficiale, "è finalizzata a supportare il percorso di rilancio e crescita dello storico operatore leader nel settore della frutta morbida disidrata e secca, in affiancamento alla famiglia Noberasco che rimarrà azionista di minoranza".

Fondata oltre 100 anni fa e insignita nel 2022 dell’onorificenza “Marchio storico di interesse nazionale” dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (leggi notizia EFA News), Noberasco rappresenta una delle realtà più riconosciute nel panorama italiano della frutta morbida disidratata e secca, grazie ad un costante impegno nel porre il consumatore al centro della propria proposta di valore, attraverso elevati standard qualitativi, un’attenta selezione delle materie prime e una continua innovazione di prodotto.

Nel corso degli anni la società ha saputo evolversi, anticipando con successo le nuove tendenze di consumo e cogliendo le opportunità offerte dall’ampliamento dei canali di vendita e dallo sviluppo sui mercati esteri, pur mantenendo saldi i valori che ne hanno determinato il successo.

L’operazione si inserisce in continuità con il processo di turnaround industriale e finanziario di Noberasco che ha condotto alla sottoscrizione, nel dicembre 2024, di un accordo di ridefinizione dell’indebitamento complessivo della Società e alla nomina di Flavio Ferretti quale amministratore delegato, che resta alla guida della società (leggi notizia EFA News).

A dicembre 2025, lo ricordiamo, un avviso al mercato pubblicato dall’Agcm, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, aveva reso noto che era stato dato il benestare all'acquisizione "da parte di Illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A. del controllo esclusivo di Noberasco S.p.A.. La natura dell'operazione, stando al documento dell'Agcm, era "l'acquisizione del controllo esclusivo" della società ligure da parte della sgr di banca Ifis dei Fürstenberg-Fassio: l'operazione, spiega la nota emessa dall'Agcm, "consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Noberasco S.p.A. da parte di illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A." (leggi notizia EFA News).

L’investimento di Illimity, sottolinea il comunicato odierno, "conferma l’impegno nel percorso di rilancio di Noberasco, con l’obiettivo di ottenere uno sviluppo crescente, attraverso il rafforzamento della posizione di leadership all’interno delle principali catene della GDO, lo sviluppo del canale Horeca, il consumo fuori casa con prodotti healthy e l’espansione in nuove geografie, anche a livello internazionale".

L’operazione è la prima effettuata dalla SGR del Gruppo Banca Ifis dopo il rebranding in Fürstenberg SGR e conferma il ruolo della società di partner di riferimento per aziende storiche del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzate da marchi forti e solide competenze industriali.

“Noberasco - sottolinea Gian Benedetto Noberasco, Presidente Onorario di Noberasco SpA - dal 1908 ha sempre investito sul futuro attraverso costante ricerca, spinta innovativa e sviluppo, ma grazie alla nuova governance e alla rinnovata fiducia da parte degli investitori, il marchio storico potrà avanzare con slancio verso nuovi traguardi”.

Aggiunge Paola Tondelli, amministratore delegato di Fürstenberg SGR: “crediamo fortemente nel potenziale di Noberasco, un marchio che rappresenta un’eccellenza del food italiano e che ha dimostrato nel tempo una grande capacità di adattamento e attenzione al consumatore. Questa operazione conferma la nostra volontà di accompagnare la Società in una nuova fase di crescita, rafforzandone il posizionamento competitivo in Italia e all’estero”.

Noberasco

La società commercializza un’ampia gamma di prodotti (ad es. arachidi, noci, prugne, albicocche, barrette, etc.) sia con marchi propri (Noberasco) sia per conto terzi (cd. Private Label). La società da sempre seleziona con cura la materia prima e, grazie al suo unico know how nell’ambito della lavorazione, è diventato un punto di riferimento per i consumatori che ricercano assiduamente il benessere ed uno stile di vita sano.

Fürstenberg SGR S.p.A.

È la società di Gestione del Risparmio del Gruppo Banca Ifis che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi e che opera con il marchio Fürstenberg, che ha l’obiettivo di accompagnare famiglie, imprenditori e investitori istituzionali nella crescita del loro patrimonio. Lanciato nella primavera 2021, il fondo iCCT è dedicato agli investimenti in crediti classificati come UTP verso pmi con prospettive di risanamento e rilancio operanti in settori fortemente diversificati. Il Fondo iCCT si caratterizza per una modalità di intervento flessibile, comprendente diverse strategie che vanno dalla semplice gestione attiva dei crediti acquisiti, alla definizione di accordi più complessi che contemplino l’ingresso nel capitale delle aziende e l’erogazione di finanza a supporto degli investimenti.