Intesa Sanpaolo: premiate le "Imprese vincenti" a Padova

Si è tenuto a Padova il terzo incontro dei quindici previsti nella nuova edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.

Dieci Pmi del Veneto occidentale e del Trentino Alto Adige hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: Ares Line di Thiene (VI) che opera nel settore Arredamento e Design, Atlas Filtri di Limena (PD) che sviluppa sistemi di filtrazione dell’acqua, Brevetti Angela di Arzignano (VI) attiva nel settore Famaceutico, Dial Funghi di Pergine Valsugana (TN) nel settore Agroalimentare, Game Vision di San Giorgio in Bosco (PD) leader nella distribuzione di carte gioco da collezione, Meccatronica Veneta di Mussolente (VI) e Simem di Minerbe (VR) per il settore della Meccanica, Spanesi di San Giorgio delle Pertiche (PD) e WM Technics di Cornedo all’Isarco (BZ) per l’Automotive e Tre Erre Impianti di Villafranca di Verona per il settore Edilizia. Hanno raccontato tutte la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, l’adozione di criteri Esg, l’impatto sulle comunità in cui operano, il valore generato per sé stesse e per l’economia del territorio in termini di occupazione e benessere delle persone.

Nell’ambito del Programma, queste Pmi riceveranno da Intesa Sanpaolo e i partner di progetto supporto per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, r&s, filiera, formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero crescita all’estero, sostenibilità, protezione, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria.

Anche questa edizione vede la collaborazione con la Divisione International Banks di Intesa Sanpaolo e una tappa dedicata alle aziende estere che lavorano in stretta connessione con le PMI italiane. Spazio anche alle imprese sociali e del terzo settore e alle aziende del comparto agroalimentare.

Per capitalizzare l’esperienza maturata nel corso di questi anni di progetto, l’edizione di quest’anno alimenterà le attività della Community delle Imprese Vincenti, una rete strutturata di campioni nazionali che realizzerà operazioni sistemiche e di promozione del Made in Italy, grazie anche all’Osservatorio Imprese Vincenti che verrà realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti. Nel 2025, dodici di esse hanno partecipato alla missione di Intesa Sanpaolo organizzata in USA, nella Silicon Valley.

“Queste dieci Pmi sono Vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy. Imprese capaci di crescere e competere unendo tradizione manifatturiera e propensione all'innovazione, attenzione al capitale umano e visione internazionale", afferma Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo. "Come Banca dei Territori, siamo orgogliosi di supportare questi campioni che investono in digitalizzazione, sostenibilità e persone, generando valore economico e sociale per il tessuto economico e la collettività”.

