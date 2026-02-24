Dazi 2/. Le nuove tariffe aggiungono volatilità ai mercati (depressi)
Scope Rating: improbabile un impatto significativo sui flussi commerciali globali. Le Borse chiudono sempre più incerte
Tuttavia, "l'impatto economico complessivo sarà limitato", poiché è probabile che l'amministrazione di eventuali pagamenti richieda molto tempo. Il potenziale rimborso alle imprese ammonta a circa il 58% (165 miliardi di dollari, circa lo 0,5% del PIL) del gettito tariffario totale raccolto nell'ultimo anno.
Fc - 57811
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency