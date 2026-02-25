Illva Saronno: Robert Cullis nuovo Cco per divisione spirits
Il manager conserverà l'incarico di Ceo di Disaronno International Llc
Illva Saronno Holding, multinazionale italiana, nota in particolare per il liquore Disaronno, annuncia un importante aggiornamento organizzativo a livello globale. A partire dal 1° aprile 2026, Robert Cullins, attualmente Executive Vice President Americas e Ceo di Disaronno International Llc, assumerà il nuovo ruolo di Chief Commercial Officer (Cco) a livello globale, riportando direttamente all’amministratore delegato Marco Ferrari.
Si tratta di una nuova organizzazione interna che permette al Gruppo di strutturarsi in modo ancora più efficace per affrontare le nuove e sempre più impegnative sfide globali e per gestire un portafoglio in costante crescita, in considerazione dell’annuncio dell’acquisizione di Averna e Zedda Piras da Campari (leggi notizia EFA News).
Le dimensioni del gruppo constano di un fatturato annuo consolidato di circa 400 milioni di euro, oltre 800 dipendenti e una presenza in più di 160 Paesi. La dimensione internazionale del Gruppo, nato a Saronno, rimane un pilastro fondamentale, con oltre il 90% del fatturato sviluppato sui mercati esteri.
Nel suo nuovo ruolo Robert Cullins - continuando a ricoprire anche la carica di Ceo di Disaronno International Llc - sarà supportato da un forte team commerciale globale e guiderà i top manager responsabili delle diverse macro-aree geografiche in cui cui opera il Gruppo.
Oltre 30 anni di leadership internazionale nel settore delle bevande alcoliche, Cullins ha iniziato la sua carriera presso E&J Gallo Winery come Sales Manager e in seguito ha ricoperto ruoli di leadership commerciale in Diageo tra Asia e America Latina. Tra le sue precedenti posizioni figurano Executive VP/Managing Director per Shaw Ross International Importers, co-fondatore e Managing Director di Santa Teresa Usa, e President – North Asia per Maxxium Worldwide. Cullins ha inoltre ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer di Stoli Group in Lussemburgo e di Managing Director di Montenegro Americas, dove ha avviato la prima entità estera del Gruppo Montenegro al di fuori dell’Italia.
EFA News - European Food Agency