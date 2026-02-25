Illva Saronno: Robert Cullis nuovo Cco per divisione spirits

Illva Saronno Holding, multinazionale italiana, nota in particolare per il liquore Disaronno, annuncia un importante aggiornamento organizzativo a livello globale. A partire dal 1° aprile 2026, Robert Cullins, attualmente Executive Vice President Americas e Ceo di Disaronno International Llc, assumerà il nuovo ruolo di Chief Commercial Officer (Cco) a livello globale, riportando direttamente all’amministratore delegato Marco Ferrari.

Si tratta di una nuova organizzazione interna che permette al Gruppo di strutturarsi in modo ancora più efficace per affrontare le nuove e sempre più impegnative sfide globali e per gestire un portafoglio in costante crescita, in considerazione dell’annuncio dell’acquisizione di Averna e Zedda Piras da Campari (leggi notizia EFA News).

Le dimensioni del gruppo constano di un fatturato annuo consolidato di circa 400 milioni di euro, oltre 800 dipendenti e una presenza in più di 160 Paesi. La dimensione internazionale del Gruppo, nato a Saronno, rimane un pilastro fondamentale, con oltre il 90% del fatturato sviluppato sui mercati esteri.

Nel suo nuovo ruolo Robert Cullins - continuando a ricoprire anche la carica di Ceo di Disaronno International Llc - sarà supportato da un forte team commerciale globale e guiderà i top manager responsabili delle diverse macro-aree geografiche in cui cui opera il Gruppo.

Oltre 30 anni di leadership internazionale nel settore delle bevande alcoliche, Cullins ha iniziato la sua carriera presso E&J Gallo Winery come Sales Manager e in seguito ha ricoperto ruoli di leadership commerciale in Diageo tra Asia e America Latina. Tra le sue precedenti posizioni figurano Executive VP/Managing Director per Shaw Ross International Importers, co-fondatore e Managing Director di Santa Teresa Usa, e President – North Asia per Maxxium Worldwide. Cullins ha inoltre ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer di Stoli Group in Lussemburgo e di Managing Director di Montenegro Americas, dove ha avviato la prima entità estera del Gruppo Montenegro al di fuori dell’Italia.



