Mercosur/5. Federvini: via rafforza competitività Made in Italy

Federvini accoglie con favore l’avvio dell’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale UE-Mercosur, annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (leggi notizia EFA News) a seguito della ratifica da parte di Argentina e Uruguay (leggi notizia EFA News). Un passaggio che rafforza la competitività del Made in Italy agroalimentare e apre nuove opportunità per l’export dei vini, degli spiriti e degli aceti italiani.

“Si tratta di un passaggio significativo per la politica commerciale europea e di un segnale concreto di fiducia nella cooperazione internazionale basata su regole condivise", dichiara il presidente di Federvini Giacomo Ponti. "Per le imprese italiane del settore rappresenta un’opportunità strategica per diversificare i mercati di destinazione e consolidare la presenza in un’area di oltre 260 milioni di consumatori. La progressiva eliminazione di dazi ancora elevati e la tutela dei prodotti di qualità a indicazione geografica protetta potranno rafforzare ulteriormente la competitività delle nostre produzioni”.

In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni commerciali e da una maggiore frammentazione degli scambi globali, l’applicazione provvisoria dell’intesa invia "un segnale chiaro a sostegno di un commercio aperto e prevedibile, capace di sostenere investimenti, occupazione e crescita", si legge in una nota di Federvini.

"La decisione rappresenta un passaggio essenziale per superare la fase di incertezza apertasi lo scorso gennaio", prosegue Federvini, "quando il Parlamento europeo aveva disposto il rinvio dell’accordo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, determinando un rallentamento dell’iter che avrebbe rischiato di tradursi in un prolungato stallo. L’approvazione in via provvisoria consente ora di offrire alle imprese europee un quadro di maggiore stabilità e prevedibilità, favorendo scelte strategiche di medio-lungo periodo".