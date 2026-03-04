Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Brasile. I produttori di carne fanno i conti (salati) con la guerra
Situazione "estremamente preoccupante" visto che il 40% delle spedizioni passano dal Medio Oriente
Chi si fosse chiesto perché il colosso brasiliano della carne Jbs ha deciso di investire 150 milioni di dollari per ingrandire il suo stabilimento americano di Cactus in Texas (leggi notizia EFA News) è servito. A fare la differenza, in questo momento più che in altri, è la presenza in loco negli Usa. Sotto tanti aspetti, non ultimo quello del conflitto Usa-Iran. Le preoccupazioni montano anche nel...
Ff - 58015
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency