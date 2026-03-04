Bayer, bilancio 2025: previsioni riviste al rialzo

Anderson (Ceo): "Risultati importanti ma c'è ancora da lavorare".

Il Gruppo Bayer ha raggiunto i suoi obiettivi annuali per il 2025 dopo aver rivisto al rialzo le previsioni di Gruppo su vendite e utili, al netto degli effetti valutari, a fine luglio. "Abbiamo mantenuto le previsioni, attestandoci comodamente all'interno del corridoio di miglioramento", ha dichiarato l'amministratore delegato di Bayer Bill Anderson in conferenza stampa. Commentando le divisioni, il dirigente ha spiegato che "Crop Science ha registrato progressi nel primo anno del suo programma di miglioramento della redditività. È emerso un quadro ringiovanito della nostra attività Farmaceutica, con i farmaci in fase di lancio che si sono affermati come motori di crescita e altri che avanzano attraverso la nostra pipeline verso il mercato. La nostra attività Consumer Health ha risentito della debolezza del mercato negli Stati Uniti e in Cina, ma ha mantenuto i risultati finali".

Guardando al futuro, Bayer prevede che il 2026 sarà un anno di vendite solide e utili stabili, al netto degli effetti valutari. "Questa prospettiva è emblematica dell'attuale posizione strategica dell'azienda: forti segnali di progresso, ma ancora al lavoro per una svolta globale. Abbiamo ottenuto importanti risultati in tutta l'azienda, ma il lavoro non è ancora completo", ha spiegato Anderson. "Abbiamo un quadro chiaro di ciò che deve essere fatto in ogni area".

Il fatturato del Gruppo è aumentato dell'1,1% su base rettificata per gli effetti di cambio e portafoglio (al netto di cambi e portafoglio) a 45,575 miliardi di euro nel 2025. Si è registrato un effetto valutario negativo di 1,742 miliardi di euro. L'Ebitda ante voci straordinarie è diminuito del 4,5% a 9,669 miliardi di euro, includendo un effetto cambio negativo di 491 milioni di euro che ha avuto un impatto su tutte le divisioni. L'Ebit è stato negativo per 1,077 miliardi di euro (2024: negativo per 71 milioni di euro) dopo oneri straordinari netti per 6,185 miliardi di euro (2024: negativo per 5,507 miliardi di euro), derivanti principalmente da spese legali. L'utile netto è stato negativo per 3,620 miliardi di euro (2024: negativo per 2,552 miliardi di euro). L'utile netto per azione è diminuito del 2,8% a 4,91 euro, principalmente a causa del calo degli utili nelle divisioni Farmaceutica e Crop Science. Tuttavia, il miglioramento del risultato finanziario ha avuto un impatto positivo.

Il flusso di cassa libero è diminuito del 32,9% a 2,084 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 si attestava a 29,843 miliardi di euro, con una riduzione dell'8,5% rispetto a fine 2024, trainata principalmente dagli afflussi di cassa derivanti dalle attività operative e da effetti valutari positivi per 1,370 miliardi di euro. Alla prossima Assemblea Annuale degli Azionisti del 24 aprile 2026, la società proporrà un dividendo di 0,11 euro per azione per il 2025, in linea con quello pagato per il 2024.

I guadagni nel settore delle sementi di mais guidano la crescita del fatturato (al netto di cambi e portafoglio) di Crop Science.

