Bayer/2. Crop Science avanza, trainata dalla divisione Mais

Nel bilancio 2025 di Bayer (leggi notizia EFA News), spicca il risultato della divisione agricola, Crop Science, il cui fatturato è aumentato dell'1,1% (al netto di cambi e portafoglio), salendo a 21,622 miliardi di euro, con una crescita trainata principalmente da Corn Seed & Traits. Sostenuta dai guadagni in tutte le regioni, la divisione Mais ha registrato un aumento del 13,2% (adj. di cambio e di portafoglio) delle vendite globali grazie alla solida performance del prodotto, all'aumento della superficie coltivata e alla risoluzione di un accordo di licenza con Corteva in Nord America.

Escludendo la risoluzione dell'accordo di licenza, le vendite di Corn Seed & Traits sarebbero comunque cresciute di poco meno del 10% (adj. di cambio e di portafoglio). Anche la divisione Vegetable Seeds ha registrato un aumento delle vendite del 7,5% (adj. di cambio e di portafoglio) grazie all'aumento di prezzi e volumi in quasi tutte le regioni. Le vendite di Erbicidi si sono mantenute al livello dell'anno precedente (adj. di cambio e di portafoglio più 0,5%), con le vendite di prodotti a base di glifosato stabili su base annua (adj. di cambio e di portafoglio più 0,1%).

Il fatturato di Fungicidi è diminuito del 4,8% (adj. di cambio e di portafoglio) rispetto all'anno precedente, in gran parte a causa del calo registrato in Nord America e Asia/Pacifico, dovuto a fattori di mercato e meteorologici. Il fatturato di Insetticidi è diminuito del 12,2% (adj. di cambio e di portafoglio), con l'impatto della scadenza della registrazione Movento™ in Europa. Come previsto, il fatturato di Semi di Soia e Tratti Vegetali e Semi di Cotone è diminuito, rispettivamente del 7,7% (adj. di cambio e di portafoglio) e del 22,9% (adj. di cambio e di portafoglio), a causa della revoca dell'etichetta per i prodotti fitosanitari a base di dicamba negli Stati Uniti.

L'Ebitda prima delle componenti straordinarie di Crop Science è diminuito del 3,2%, attestandosi a 4,188 miliardi di euro, includendo un effetto cambio negativo di 208 milioni di euro (2024: effetto cambio positivo di 37 milioni di euro). Gli utili hanno beneficiato della forte crescita di Corn Seed & Traits e dei risparmi sui costi derivanti dai programmi di efficienza. Al contrario, gli utili hanno risentito di difficoltà normative, maggiori spese per il programma di incentivi a breve termine (Sti) a livello di Gruppo e azioni strategiche, inclusi i costi associati alla razionalizzazione del portafoglio e l'assenza di ricavi dell'esercizio precedente derivanti dalla cessione di attività non strategiche. Il margine Ebitda prima delle componenti straordinarie si è attestato al 19,4%, rimanendo quindi invariato rispetto all'esercizio precedente.

Bayer è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità sociale, lo scorso anno l'azienda ha esteso l'accesso alla cura di sé a 82 milioni di persone in comunità svantaggiate dal punto di vista economico o medico, ha fornito a 68 milioni di donne nei paesi a basso e medio reddito l'accesso a contraccettivi moderni e ha supportato 53 milioni di piccoli agricoltori con prodotti e servizi. Bayer punta a raggiungere il traguardo dei 100 milioni in ciascuna di queste aree entro il 2030.

Il gruppo sta compiendo notevoli progressi anche sul fronte dell'azione per il clima. Nel 2025, ad esempio, oltre la metà dell'elettricità acquistata dall'azienda proveniva da fonti rinnovabili, segnando il primo superamento di questa soglia. Gli stabilimenti Bayer in Brasile, Francia e Spagna utilizzano già fonti rinnovabili per soddisfare il 100% del loro fabbisogno energetico.

Alla prossima Assemblea Annuale degli Azionisti, in programma il 24 aprile 2026, due rappresentanti degli azionisti saranno proposti per l'elezione al Consiglio di Sorveglianza. I candidati proposti dal Consiglio di Sorveglianza sono Marcel Smits e Alfred Stern.

Smits è stato presidente e Ceo per l'area Asia-Pacifico e Responsabile Strategia Globale di Cargill dal 2018 al 2022. Prima di questo ruolo, ha trascorso oltre cinque anni come Cfo di Cargill. Attualmente opera come investitore seed e early-stage di diverse start-up. Stern è attualmente Ceo e presidente del Consiglio di Amministrazione di Omv, dove ha guidato la transizione dell'azienda verso un'integrazione di energia sostenibile, carburanti e prodotti chimici. Ricopre questo ruolo dal 2021 e si dimetterà al termine del suo mandato, il prossimo agosto.

I membri di lunga data del Consiglio di Sorveglianza, Paul Achleitner e Colleen Goggins, non si ricandideranno alla scadenza del loro mandato, prevista per l'Assemblea Annuale degli Azionisti del 2026.