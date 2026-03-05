Mercosur: ok alle garanzie per i prodotti agricoli

Oggi il Consiglio Ue ha adottato formalmente il regolamento recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli. Il regolamento mira a rafforzare le tutele per gli agricoltori dell'UE consentendo la rapida applicazione di misure di salvaguardia nel caso in cui le importazioni dai partner del Mercosur minaccino di nuocere gravemente ai produttori dell'UE.

"Abbiamo assunto l'impegno - spiega Michael Damianos, ministro dell'Energia, del commercio e dell'industria della Repubblica di Cipro - di tutelare i nostri agricoltori e oggi lo abbiamo trasformato in realtà. Gli agricoltori dell'UE saranno maggiormente protetti dagli shock improvvisi del mercato e dalle impennate delle importazioni. Grazie al regolamento potremo rispondere in modo rapido ed efficace, così da preservare i nostri interessi agricoli e promuovere al tempo stesso legami commerciali più stretti con il Mercosur".

Il regolamento si basa sui meccanismi di salvaguardia dell'UE esistenti, ma introduce procedure più rapide, semplificando anche i fattori di attivazione. In particolare, definisce una soglia del 5% su una media triennale per avviare un'inchiesta riguardante prodotti sensibili. L'inchiesta deve concludersi entro quattro mesi e nei casi urgenti è possibile attuare misure provvisorie entro 21 giorni.

La Commissione monitorerà inoltre in maniera proattiva le importazioni di prodotti agricoli sensibili e pubblicherà relazioni periodiche sugli sviluppi del mercato.

Prossime tappe

Il regolamento adottato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si applicherà all'accordo interinale sugli scambi e continuerà ad applicarsi anche quando l'accordo di partenariato UE-Mercosur sarà stato pienamente ratificato.

Informazioni generali

Le clausole di salvaguardia bilaterali sono previste sia dall'accordo di partenariato UE-Mercosur che dall'accordo commerciale interinale UE-Mercosur.

Il regolamento sulle misure di salvaguardia integra gli accordi più ampi volti ad approfondire le relazioni commerciali e politiche tra l'UE e i paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), garantendo al tempo stesso una solida protezione dei settori agricoli dell'UE che potrebbero essere particolarmente esposti alla concorrenza delle importazioni.

L'accordo di partenariato e l'accordo commerciale interinale UE-Mercosur sono stati firmati da entrambe le parti ad Asunción, Paraguay, il 17 gennaio 2026 (leggi notizia EFA News). Prima che i due accordi possano essere formalmente conclusi ed entrare in vigore, sarà necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.