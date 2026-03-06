Meat sounding/2. Assocarni plaude all'accordo UE

Assocarni accoglie con favore l’accordo provvisorio raggiunto il 5 marzo 2026 tra Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo su alcune modifiche alla normativa agricola europea (leggi notizia EFA News). L’intesa introduce una tutela specifica per le denominazioni legate alla carne, che saranno riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne, ponendo un freno al fenomeno del meat sounding, ovvero l’utilizzo di termini tipici della carne per prodotti di diversa origine.

“È un passo importante per la chiarezza nei confronti dei consumatori e per la tutela della filiera zootecnica”, dichiara Serafino Cremonini, presidente di Assocarni. “Da tempo chiediamo che termini come carne, bistecca o filetto siano utilizzati esclusivamente per prodotti di origine animale. Accogliamo con favore anche l’impegno dell’Italia su questo tema a livello europeo". aggiunge Cremonini. "Il lavoro portato avanti dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida va nella direzione di rafforzare la trasparenza delle denominazioni e la valorizzazione delle produzioni di origine animale”.