Meat sounding/3. Lollobrigida: "Successo per modello alimentare italiano"

L'accordo che arriva da Bruxelles sulle definizioni riguardanti i prodotti carnei (leggi notizia EFA News) ha suscitato il plauso del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Ieri l'UE ha preso due decisioni importanti per ricondurre le cose alla normalità", commenta il ministro in una nota. "Si dice basta al "Meat sounding", non potranno essere utilizzati denominazioni tipiche dei prodotti di origine animale per chiamare prodotti di origine vegetale e tanto più per quelli che vengono prodotti in laboratorio. È un successo dell'Italia che vede riconosciuto a livello europeo il proprio modello agroalimentare".

Lollobrigida ricorda poi che "l'Ue ha deciso di fare propria una norma che già vale in Italia per dare più forza nelle contrattazioni ai nostri agricoltori. Una su tutte è la previsione di una clausola di revisione per i contratti superiori ai sei mesi nella fornitura di materie prime: i nostri agricoltori potranno chiedere, in tutti gli Stati dell'Ue, l'inserimento di una clausola di rinegoziazione per adeguare il prezzo di vendita dei loro prodotti all'andamento del mercato.

"È un passo decisivo", conclude il titolare Masaf, "per vedere riconosciuto il giusto valore e il giusto reddito ai nostri agricoltori. Quando diciamo che rimettiamo l'Agricoltura al centro intendiamo proprio questo, mettiamo nelle condizioni il settore primario di guardare al futuro con sicurezza e di veder riconosciuta l'importanza del proprio lavoro".