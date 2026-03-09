Pallini celebra la Festa del Papà con etichette d’eccezione
BB&R Speyside Sherry Cask 12 anni e Amaro Formidabile per brindare insieme il 19 marzo
In occasione della Festa del Papà, la storica distilleria romana Pallini propone due etichette dallo stile inconfondibile per celebrare il 19 marzo con un brindisi speciale: il whisky BB&R Speyside Sherry Cask 12 anni e Amaro Formidabile.
Proveniente dalla celebre regione dello Speyside, BB&R Speyside Sherry Cask 12 anni esprime tutta la ricchezza della grande tradizione scozzese. La lunga maturazione in pregiate botti di Oloroso Sherry Butts conferisce al distillato un profilo elegante e stratificato, in cui dolcezza e spezie si fondono in perfetto equilibrio. Al naso emergono note di frutta secca e spezie da forno, mentre al palato si sviluppano sfumature di frutta speziata, pane tostato al miele e zucchero di canna. Il finale è lungo e avvolgente, con richiami di arancia e cioccolato fondente che aggiungono profondità e persistenza.
Idea di cocktail Amber Veil
Ingredienti:
- 45ml di BB&R Speyside Sherry Cask 12y
- 15ml di Amaro Formidabile
- Buccia di arancia
Preparazione: Versare 45ml di BB&R Speyside Sherry Cask 12y e 15ml di Amaro Formidabile in un mixing glass con del ghiaccio e mescolare aiutandosi con un bar spoon. Versare in un bicchiere Old Fashioned con del ghiaccio e guarnire con la buccia di arancia.
Amaro Formidabile reinterpreta la grande tradizione degli amari italiani con uno sguardo contemporaneo. Nasce infatti dall’incontro di botaniche aromatiche e officinali come china rossa, rabarbaro, rosa damascena e genziana, lasciate macerare naturalmente senza l’utilizzo di additivi o coloranti. Da questo processo si arriva a un distillato ricco di personalità, che lo stesso ideatore descriveva come il tentativo di “imbottigliare l’esagerazione di un’idea”. Il profilo aromatico è intenso e raffinato: le note agrumate sono seguite da sfumature di cacao tostato e anice. La consistenza è morbida e vellutata, con un finale lungo e persistente che lascia emergere tutta la complessità delle botaniche.
Idea di cocktail Un Americano a Roma
Ingredienti:
- 25 ml Amaro Formidabile
- 30 ml Vermouth Rosso
- 3 gocce Orange Angostura
- 80 ml di soda
- Buccia d’arancia
Preparazione: versare 25ml di Amaro Formidabile in un tumbler alto con 30ml di Vermouth Rosso e 3 gocce di Orange Angostura. Completare poi con del ghiaccio e versare 80ml di soda fino a riempire il bicchiere. Mescolare delicatamente e guarnire della buccia d’arancia.
