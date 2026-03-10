Buywine: attese 190 cantine toscane e 175 buyer esteri

L’11 e 12 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze torna Buywine Toscana, la 16° edizione della più importante vetrina BtoB del settore vitivinicolo. L’edizione 2026 vedrà incontrarsi 190 aziende toscane, selezionate tramite bando regionale, e oltre 175 compratori esteri provenienti da 47 Paesi per un totale di 3.500 incontri agendati.

Le principali delegazioni di questa edizione provengono da Usa e Canada. Rilevante anche la presenza di operatori dai Paesi del Mercosur e dall’America Latina. Tra i paesi emergenti Thailandia, Vietnam e Malesia ed un crescente interesse dei Paesi dell’Europa centro-orientale e dell’Area Scandinava.

Buywine Toscana è promossa da Regione Toscana insieme alla Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze, con il coordinamento di comunicazione, ufficio stampa e social a cura di Fondazione Sistema Toscana.

Il taglio del nastro di Buywine 2026 è in programma mercoledì 11 marzo alle 12:30, alla Stazione Leopolda di Firenze. E' prevista la partecipazione di: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Leonardo Marras, assessore all’Economia, al turismo e all'agricoltura della Regione Toscana; Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze; Aldo Cursano, presidente di PromoFirenze; Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana.