Fondo QuattroR: 1 miliardo di masse gestite

QuattroR, fondo di private equity che si distingue per la forte vocazione nelpromuovere lo sviluppo di imprese italiane di eccellenza, dotate di solidi fondamentali industriali e tecnologici, annuncia il final closing del fondo QuattroR MidCap, che ha raggiunto un commitment totale di oltre € 260milioni, superando il target di € 250 milioni, portando le masse complessivamente gestite da QuattroR a € 1miliardo.

Il fondo, sottolinea il comunicato ufficiale, "risulta pertanto oversubscribed, a conferma del forte interesse del mercato per la distintiva strategia “Money-In” di QuattroR anche nel segmento delle PMI italiane operanti in settori strategici per il Sistema Paese". A sostenere il successo della raccolta hanno contribuito anche i risultati conseguiti dal primo Fondo QuattroR, che con un significativo DPI dimostra la capacità di generare ritorni concreti e distribuzioni significative.

La raccolta si è conclusa con l’adesione di 25 investitori istituzionali italiani, tra casse di previdenza, fondi pensione, gruppi bancari, assicurazioni e asset management, fondazioni di origine bancaria, oltre a high net worth individuals, family offices e al commitment del team di QuattroR SGR.

Tra gli investitori figurano primari sottoscrittori del primo Fondo QuattroR, a conferma della continuità del rapporto e della rinnovata fiducia nella capacità del team di generare valore nel tempo. Il fondo ha già avviato in modo significativo l’attività di investimento, con un livello di deployment del 30% del capitale complessivo attraverso operazioni in partnership con imprenditori e azionisti, finalizzate allo sviluppo e alla crescita di valore delle PMI italiane.

In coerenza con la strategia “Money-In”, ad oggi sono stati perfezionati investimenti in tre società:

Cigierre, leader italiano nel settore della ristorazione organizzata con oltre 360 ristoranti in gestione, proprietario, fra le altre, della nota insegna Old Wild West (leggi notizia EFA News );

oltre 360 ristoranti in gestione, proprietario, fra le altre, della nota insegna Old Wild West (leggi notizia ); reinvestimento in Casalasco, principale trasformatore italiano di pomodoro da industria (leggi notizia EFA News );

); NDU tra i principali player italiani nel digital marketing.

QuattroR MidCap è coordinato da un comitato investimenti presieduto dal Senior Partner Stefano Cassina, unitamente al presidente Flavio Valeri e all’qmministratore delegato Francesco Conte, mentre il team diinvestimento è guidato da Paolo Cavagnino e Marco Pontiggia, che vantano una significativa esperienza nelsettore.

“Il superamento del target nei tempi previsti, unitamente all’ampiezza e qualità degli investitori coinvolti e alla tempestiva esecuzione delle prime operazioni, rappresenta un risultato di particolare rilevanza per la nostra società, a testimonianza della solidità del posizionamento della piattaforma di QuattroR e dell’attrattività della nostra strategia di investimento”, commenta Flavio Valeri, presidente di QuattroR SGR,

Francesco Conte, amministratore delegato di QuattroR SGR, ha aggiunto: “l’avanzato stato di deployment conferma la solidità della pipeline e la nostra capacità di execution. Con il closing completato, prosegue l’implementazione disciplinata della nostra strategia, con l’obiettivo di generare rendimenti sostenibili e valore nel tempo per i nostri investitori".