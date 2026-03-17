Tuttofood/3. A Milano le nuove frontiere del cibo

Tuttofood Milano 2026 si annuncia nel segno della crescita e dei grandi numeri in uno sfondo internazionale per definizione. Presso il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si è tenuta la presentazione ufficiale dell'evento (leggi notizia EFA News), in programma a Rho Milano Fiera Milano dall'11 al 14 maggio.

Sullo sfondo di una crisi internazionale che coinvolge in pieno anche il commercio agroalimentare, la carta vincente è offerta dalla recente proclamazione della cucina italiana a Patrimonio Unesco.

A margine dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti di: Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma; Franco Mosconi, presidente di Fiere di Parma; Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

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