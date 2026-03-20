Grana Padano e Prosciutto di Parma sbancano Las Vegas

Il Consorzio Grana Padano e il Consorzio del Prosciutto di Parma partecipano insieme all’International Pizza Expo 2026, uno dei più importanti eventi fieristici internazionale dedicati ai professionisti della pizza, in programma dal 24 al 26 marzo 2026 presso il Las Vegas Convention Center – West Hall.

L’International Pizza Expo rappresenta un punto di riferimento a livello globale per pizzerie, operatori della ristorazione e fornitori del settore, con un programma che include competizioni, masterclass, dimostrazioni pratiche ed esposizioni sulle principali tendenze del mondo pizza. La manifestazione accoglierà circa 9000 visitatori e oltre 350 espositori provenienti da più di 100 paesi, consolidandosi come una delle piattaforme più significative per il dialogo e gli scambi professionali nel comparto.

I due Consorzi di Tutela saranno presenti presso il Booth 2326, dove i visitatori e gli operatori potranno degustare il Grana Padano Dop e il Prosciutto di Parma Dop, nell’ambito di un percorso di assaggio pensato per incontrare buyer, partner e professionisti della filiera internazionale.

La partecipazione alla Pizza Expo 2026 si inserisce nel quadro delle attività internazionali promosse nell’ambito del programma europeo triennale “Distinctly, Deliciously, European”, volto a valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari italiane nei mercati esteri. Si tratta della quarta fiera negli Stati Uniti prevista dal programma, confermando l’impegno costante nell’ampliare la visibilità del Grana Padano e del Prosciutto di Parma e nell’interagire con le principali realtà del settore professionale.

“La nostra prima partecipazione alla International Pizza Expo 2026 segna ancora un importante traguardo nella strategia di internazionalizzazione del Grana Padano Dop”, ha commentato Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano. “Siamo lieti di portare il nostro formaggio nella principale manifestazione mondiale dedicata alla pizza, rafforzando il dialogo con gli operatori del comparto e sottolineando non solo la versatilità del prodotto, ma anche la qualità, la tradizione e l’autenticità che contraddistinguono la Dop più consumata al mondo”.

“La partecipazione all’International Pizza Expo 2026 è pienamente in linea con la strategia di lungo periodo che il Consorzio sta portando avanti negli Stati Uniti, con l’obiettivo di valorizzare il Prosciutto di Parma Dop nel canale dei consumi fuori casa”, commenta Stefano Fanti, direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma. “Rafforzare la nostra presenza in questo specifico ambito è per noi particolarmente strategico, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui il nostro prodotto sul mercato Usa deve far fronte alle inevitabili conseguenze derivanti dall’introduzione dei dazi. In tale contesto, accanto alla partecipazione a fiere di riferimento come questa, prevediamo di attivare collaborazioni con importanti realtà del mondo della ristorazione, come già abbiamo fatto negli ultimi anni”.