Grana Padano/2. Al via "Love", nuovo racconto del benessere quotidiano

"Love" è più di una parola. È un posizionamento. È una scelta. Amore per sé stessi, per gli altri, per il proprio benessere quotidiano. "Love" è il segno distintivo legato al Grana Padano già presente nella campagna che ha accompagnato la sponsorizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e che oggi evolve integrandosi con la storica losanga, dando vita a un vero e proprio Love Brand.

È il cuore della nuova comunicazione del Consorzio, on air dal 22 marzo 2026.Nel nuovo spot, "Love" diventa racconto visivo ed emozionale: una narrazione autentica del benessere vissuto ogni giorno, attraverso lo sport praticato per passione. Non performance, ma esperienza. Non competizione, ma equilibrio.Protagonisti sono persone reali, di tutte le età, unite da un gesto semplice e universale: prendersi cura di sé attraverso il movimento. Un’energia che nasce dai campioni e si diffonde nella vita quotidiana di milioni di persone.

Determinazione, costanza e capacità di superare i propri limiti sono i valori universali dello sport. Valori che trovano nel Grana Padano Dop un alleato naturale: fonte di energia positiva, parte di un’alimentazione equilibrata, presenza concreta nella quotidianità.Ricco di calcio e proteine, con meno grassi e naturalmente privo di lattosio, Grana Padano è un gesto semplice di benessere. Un atto quotidiano che nutre corpo ed emozioni, rinnovando ogni giorno quell’“emozione italiana” che da sempre lo contraddistingue.

La campagna prende vita grazie a un team creativo internazionale di grande rilievo. La regia è firmata da Gaetano Morbioli, autore di oltre 4.500 videoclip per alcuni dei più importanti artisti italiani e internazionali. La fotografia è curata da Thierry Pouget, direttore della fotografia francese noto per il suo linguaggio visivo raffinato e per le collaborazioni con brand iconici e artisti di fama mondiale.

"Dopo le emozioni vissute con Milano Cortina 2026, vogliamo portare quell’energia nella quotidianità delle persone", commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio. "Il nostro impegno è offrire ogni giorno un prodotto che contribuisca al benessere, frutto del lavoro e della passione di oltre 50.000 persone".

"Abbiamo scelto un linguaggio visivo dinamico, con un richiamo iconico all’immaginario di Flashdance, per costruire uno storytelling capace di unire energia, movimento e cultura pop", aggiunge Mirella Parmeggiani, Italian Marketing & Communication Manager del Consorzio. "Consolidiamo così il posizionamento 'Fa stare bene', raccontando l’impatto positivo del nostro prodotto nella vita delle persone. Nello sport praticato per passione troviamo il riflesso di un bisogno autentico di benessere: per sé e per chi ci sta accanto. E rispondiamo a questo bisogno con un gesto semplice, fatto di qualità, equilibrio e gusto".

La sponsorship olimpica si traduce in una strategia di comunicazione integrata che vive anche nel digitale, trasformando la partnership in una piattaforma continua di contenuti, esperienze e relazioni. In questo percorso si inserisce il nuovo sito Grana Padano, completamente ripensato per offrire un’esperienza più chiara, intuitiva e coinvolgente. L’architettura dei contenuti evolve sulla base dei comportamenti reali degli utenti, passando da una logica per momenti di consumo a tre grandi territori tematici: Tradizione, Healthy & Sport e Aperysnack. Un modello più vicino agli interessi delle persone, che semplifica la navigazione e rende il racconto più coerente.

Nutrizione e benessere diventano ancora più centrali, grazie a infografiche dedicate e contenuti editoriali che valorizzano il ruolo del prodotto in una dieta equilibrata. Il design è più visivo, i percorsi più intuitivi, l’integrazione con i social più fluida.Grande attenzione è dedicata anche all’esperienza food: un nuovo layout per le ricette migliora la leggibilità, valorizza le immagini e rende la preparazione più immediata.I nuovi hub editoriali ampliano il racconto: dalla cultura del prodotto alla sostenibilità, fino allo storytelling della filiera.

La sezione dedicata a Milano Cortina 2026 rafforza il legame tra brand e sport, mentre l’area sulla produzione introduce una mappa interattiva e nuovi contenuti visuali per raccontare il territorio e il sapere caseario. I risultati confermano la direzione: dalle circa 240.000 sessioni del 2022, la piattaforma digitale ha raggiunto quasi 10 milioni nel 2025, con l’obiettivo di arrivare a 15 milioni nel 2026.