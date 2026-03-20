Ieg, Tp Icap conferma il giudizio positivo

TP ICAP Midcap ha confermato raccomandazione Buy e target price a 14,5 euro, con upside potenziale del 34% su Ieg-Italian Exhibition Group, società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale. Il nuovo giudizio positivo arriva dopo che ieri la società ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2025 (leggi notizia EFA News), confermando le ottime indicazioni già fornite durante la presentazione del piano strategico 2025-2030.

Gli analisti di TP Icap restano fiduciosi nella capacità del gruppo di raggiungere gli obiettivi per il 2026, anche nello scenario più avverso legato alla crisi mediorientale. Il rischio principale, secondo gli esperti, continua a derivare infatti dalla situazione geopolitica in Medio Oriente: IEG ha in programma tre eventi in zona tra ottobre e novembre: MyPlant&Garden a Dubai dal 21 al 23 ottobre; JGT Dubai dal 26 al 29 ottobre; Dubai Muscle Show dal 30 ottobre al 1° novembre; Dubai Active e Dubai Active Industry dal 30 ottobre al 1° novembre. Le fiere hanno potenziali ricavi di circa 5,5 milioni di euro (circa il 2% del fatturato previsto per il 2026). Al momento non sono state segnalate cancellazioni o rinvii.

Dal punto di vista finanziario, sostengono gli analisti, il free cash flow negativo di circa -4,5 milioni di euro non è di natura strutturale: riflette un anno caratterizzato da elevati investimenti (41 milioni di euro in capex) e attività di M&A (10,5 milioni di euro), nonché da un aumento temporaneo del capitale circolante dovuto a ritardi nella fatturazione (già normalizzati nel primo trimestre del 2026) e alla migrazione a un nuovo sistema ERP. L'andamento è coerente con una fase di espansione infrastrutturale.

"La correzione dell'8% - si legge nella ricerca degli analisti di TP Icap - successiva alla pubblicazione dei risultati, in un mercato debole caratterizzato da prese di profitto e maggiore volatilità, rappresenta a nostro avviso un interessante punto di ingresso su un titolo che offre ancora un significativo potenziale di rialzo",