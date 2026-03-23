Sigep debutta a Las Vegas: gelato protagonista assoluto

Italian Exhibition Group (IEG) lancia un´altra iniziativa all'estero. Dopo l´edizione di SIGEP World dello scorso gennaio alla Fiera di Rimini, che con 1.300 brand espositori e operatori da 160 Paesi (leggi notizia EFA News) ha confermato la manifestazione come hub internazionale dell´eccellenza del Foodservice, l'evento leader nei settori gelato, pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza compie un nuovo passo nel suo sviluppo globale. Da domani 24 marzo a giovedì 26 marzo al Las Vegas Convention Center, SIGEP World debutta sul mercato statunitense con la prima edizione di SIGEP USA, all´interno di International Pizza Expo (IPE) organizzato da Emerald.

L´edizione riminese ha evidenziato una crescita dell'internazionalizzazione, rafforzando il ruolo di SIGEP World come piattaforma globale per filiere ed imprese d'eccellenza del Foodservice, fra innovazione e nuovi modelli di business su scala globale.

"Con il debutto statunitense il network internazionale di Sigep - spiega l´amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni - consolida la propria presenza nei mercati più dinamici del Foodservice globale. Sempre nel 2026, terremo SIGEP China, con il roadshow previsto nella primavera a Shanghai, e SIGEP Asia, dal 15 al 17 luglio a Singapore. L´appuntamento di Las Vegas completa una strategia che presidia alcune delle aree più strategiche per lo sviluppo del settore a livello mondiale".

Commenta Ilaria Cicero, recentemente nominata global exhibition director Food&Beverage Division di IEG (leggi notizia EFA News): "con SIGEP USA compiamo un passo importante nello sviluppo internazionale del brand SIGEP. Dopo il successo di Rimini e il consolidamento delle tappe in Asia, l´approdo negli Stati Uniti consentirà di costruire un network sempre più integrato tra imprese, professionisti e mercati, valorizzando nel mondo l´eccellenza delle filiere del gelato, della pasticceria, del caffè e del cioccolato".

Il mercato statunitense rappresenta uno dei principali motori del Foodservice globale e uno dei contesti più rilevanti per la diffusione della cultura gastronomica italiana: il comparto dei ristoranti italiani vale oltre 112 miliardi di dollari, con 45 mila attività dedicate, a conferma della forte domanda di prodotti e format legati alla gastronomia italiana.

In questo scenario, cresce anche il segmento dei dessert premium ispirati alla tradizione del Belpaese: il mercato del gelato negli Stati Uniti ha raggiunto circa 3,6 miliardi di dollari nel 2024 e potrebbe superare i 5 miliardi entro il 2033, sostenuto dalla crescente domanda di dessert artigianali e autentici legati alla tradizione alimentare italiana. L´interesse dei consumatori per prodotti premium, naturali e di alta qualità sta infatti trainando l´espansione del gelato artigianale e la sua presenza nei menu del Foodservice e della ristorazione. Un prodotto ad alta redditività e uno strumento capace di ampliare l´offerta e aumentare i margini.

Partnership strategiche

SIGEP USA è organizzato grazie alla collaborazione con ITA - Italian Trade Agency, partner strategico nella promozione internazionale delle imprese italiane e nella valorizzazione dell´eccellenza del Made in Italy nel mondo. Altra partnership strategica è quella con Emerald, organizzatore di International Pizza Expo, la più importante manifestazione dedicata alla pizza negli Stati Uniti. Dunque, un dialogo tra due prodotti simbolo dell´italianità gastronomica nel mondo, pizza e gelato artigianale, che sfocia in nuove opportunità di business per l´intero settore.

Gelato protagonista anche negli Usa

A conferma del ruolo centrale del gelato nel mondo SIGEP, durante International Pizza Expo si svolgerà il Gelato Festival World Masters Grand Finale, competizione internazionale che riunisce i migliori gelatieri del mondo. SIGEP è partner strategico del progetto insieme a Carpigiani. Progetto che ha visto la conclusione delle selezioni internazionali proprio al SIGEP World di Rimini, dove si è svolta la finale italiana.

Le aziende protagoniste di SIGEP USA

Alla manifestazione saranno presenti aziende leader dei settori gelato, pastry, chocolate e coffee, alcune delle quali entreranno a far parte per la prima volta del SIGEP Club, il riconoscimento dedicato ai brand che partecipano a più appuntamenti del network SIGEP nel mondo. Il Club riunisce un´élite di aziende che condividono una visione internazionale e contribuiscono a costruire valore lungo tutte le tappe del brand.





