Massimo Zanetti beverage group, arrivano gli advisor?

Starebbe arrivando a un punto nodale la riorganizzazione di Massimo Zanetti beverage group, gruppo del caffè proprietario di marchi noti come Segafgredo. Secondo indiscrezioni, infatti, sarebbero stati nominati gli advisor che dovranno sovrintendere al percorso di trasformazione e rilancio dopo che il fondo QuattroR, proprietario da meno di due anni del gruppo (leggi notizia EFA News) ha deciso pochi giorni fa, come sembra, di vendere la sua quota (leggi notizia EFA News), I consulenti finanziari che stanno studiando la vendita dlela società sarebbero Lazard e Intesa Sanpaolo Imi.

Nel 2024, lo ricordiamo, il fondo QuattroR ha rilevato il 50% dell'azienda in un'operazione annunciata nel dicembre 2023 (leggi notizia EFA News) e concretizzata ad aprile 2024 con un aumento di capitale di 100 milioni: il business prevedeva una exit nell'arco di 3-4 anni, probabilmente con una quotazione all'estero (Mzbg era già stata quotata alla Borsa di Milano fino al 2021).

L'altro 50% della società appartiene ancora alla famiglia Zanetti, o meglio al fondatore Massimo Zanetti attraverso la sua holding. Massimo Zanetti beverage group, fondato più di 50 anni fa, Massimo, Zanetti Beverage Group è uno dei principali attori globali nel settore del caffè, con una presenza sui principali mercati in Europa, America, Asia e Middle East, sia attraverso uno sviluppo organico sia tramite acquisizioni.

Per quanto riguarda QuattroR, il fondo private che starebbe valutando di valorizzare la sua quota del 50%, continuano a rincorrersi le voci sul possibile nuovo investitore: in griglia dui partenza ci sarebbero parecchi grandi fondi di private equity interessati al dossier.