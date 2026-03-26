Alfonsino a un passo dal break even

Il consiglio di amministrazione di Alfonsino S.p.A, pmi innovativa specializzatanel servizio del food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha approvato oggi il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. I ricavi delle vendite si sono attestati a € 2,7 milioni, -4% rispetto a € 2,8 milioni del 2024, l'ebitda è a € 900 mila euro, il 160%...