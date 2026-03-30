Italian Wine Brands piace agli analisti finanziari

Il gruppo Italian Wine Brands ha chiuso il 2025 con un utile netto di 16,6 milioni (-26,7% rispetto al 2024), un margine operativo lordo adjusted di 49,1 mln (-2,5%) e un risultato netto adjusted di 25,6 milioni (+1,1% a/a, vedi articolo EFA News).

In generale gli analisti hanno apprezzato la capacità di generazione di cassa evidenziata dalla società.

Gli esperti di Equita Sim che sul titolo hanno un giudizio buy e un target price di 29 euro, spiegano che “l’Ebitda è stato inferiore alle nostre attese” di circa il 2% “ stime che avevamo rivisto dopo un fatturato più debole comunicato a gennaio. La sorpresa positiva è però sulla generazione di cassa, con un free cash flow atteso a 36 milioni a fronte di un’attesa di 23 mln”. “Sul 2026”aggiungono “abbiamo al momento una crescita del fatturato del 2% con leggera espansione dei margini pari a 20 punti base”.

Da Tp Icap Midcap confermano la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo di 33,60 euro su Iwb ricordando che l'esercizio 2025 si è chiuso con volumi in crescita e margini stabili e con "un margine Ebitda record nel secondo semestre, nonostante un calo dei ricavi". La generazione di cassa, secondo gli esperti, rimane il punto di forza del gruppo, supportando la riduzione del debito e offrendo flessibilità per future iniziative strategiche. Per l’esercizio in corso "l'attenzione si concentrerà principalmente sui costi del vetro e della logistica, nonché sugli investimenti di marketing”. Tp Icap ritiene che il profilo di valutazione sia particolarmente interessante. "Ai livelli attuali, l’azione viene scambiata a 5,3–4,6 volte l'Ev/Ebitda 2026–2027 e a 8,7–7,1 volte il P/E 2026–2027, con un RoCE post-tasse superiore al 15%".

Anche Banca Akros conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 29 euro sul titolo grazie a una redditività operativa e una posizione finanziaria netta in linea con le loro attese e il "solido" free cash flow.