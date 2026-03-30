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Italian wine brands, crescono i volumi
Nel 2025 vendute più di 158 mln di bottiglie: ricavi oltre 395 milioni di euro
Italian Wine Brands ha chiuso il 2025 con una "forte crescita dei volumi": in tutto, sono state vendute 158.682.000 di bottiglie, il 3,65% in più sul 2024. Il canale Ho.Re.Ca, da solo, ha archiviato l'anno con volumi in rialzo del 9,6% con 33 milioni di bottiglie venduite e ricavi a oltre 63 miliomi di euro, il 6,2% in più sul 2024. "Significativa" la generazione di cassa: i ricavi delle vendite s...
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EFA News - European Food Agency
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