Italian wine brands, crescono i volumi

Italian Wine Brands ha chiuso il 2025 con una "forte crescita dei volumi": in tutto, sono state vendute 158.682.000 di bottiglie, il 3,65% in più sul 2024. Il canale Ho.Re.Ca, da solo, ha archiviato l'anno con volumi in rialzo del 9,6% con 33 milioni di bottiglie venduite e ricavi a oltre 63 miliomi di euro, il 6,2% in più sul 2024. "Significativa" la generazione di cassa: i ricavi delle vendite s...