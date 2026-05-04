Iwb, bilancio 2025 in "forte crescita"

L’assemblea degli azionisti di Italian Wine Brands S.p.a ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 27 marzo 2026 (leggi notizia EFA News). In sintesi, il 2025 si è chiuso con una "forte crescita dei volumi": in tutto, sono state vendute 158.682.000 di bottiglie, il 3,65% in più sul 2024. Il canale Ho.R...