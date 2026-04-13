I dazi Usa li pagano gli americani

È passato un anno o poco più da quando, il 2 aprile 2025, il presidente Usa Donald Trump è entrato nel Rose Garden della Casa Bianca tenendo un grande cartello con sovrascritti i dazi appena "inventati": una tabella ormai diventata storica firmata dal tycoon che la definì una "dichiarazione di indipendenza economica". Non a caso il giorno fu indicato da Trump come Liberation Day, giorno della Liberazione (le...