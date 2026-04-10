Bbq Expo e Butcher Show scrivono la storia del barbecue in Italia

Butcher Show 2026 si propone come hub B2B in cui macellai, ristoratori e operatori del settore trovano strumenti concreti per sviluppare la propria attività: macellerie, laboratori di trasformazione, industrie, tecnologie, packaging, formazione, tutto ciò che serve per fare impresa in un mercato che cambia rapidamente.

Professionisti affermati, associazioni di categoria, aziende e nuovi protagonisti si incontrano per esplorare modelli di business emergenti, tecnologie e format che stanno ridefinendo il lavoro quotidiano del macellaio, lasciando spazio anche alle giovani generazioni, portatrici di competenze e prospettive nuove.

“Con Bbq Expo", spiega Mauro Grandi, amministratore delegato Gruppo Area Fiera, "contribuiamo a scrivere la storia del barbecue in Italia, generando al contempo valore e crescita per tutto il comparto. La cultura della carne - di qualità attraversa oggi due mondi che raramente si siedono allo stesso tavolo: la macelleria, che oggi è già un'impresa strutturata con tecnologie e modelli di business propri, e la ristorazione, che su tagli, cotture e materia prima costruisce identità e differenziazione. Butcher Show affianca Bbq Expo (Fiere di Parma, 11-14 aprile 2026) per creare questo incontro: uno spazio professionale, concreto, dove macellai e ristoratori trovano strumenti, confronto e opportunità di crescita reale”.

A dare concretezza a questa visione, una serie di appuntamenti di rilievo. Il 13 aprile, dalle 16:30 alle 17:30, "Ispirazioni": Luca Brasi, Gianluca Nana, Irene Paolini, Andrea Pucci, Davide Tanzi e Gabriele Cappi si raccontano per chi ha il coraggio di guardare oltre il bancone. Il tema è l'identità professionale: costruire un'offerta unica che parli del proprio territorio, superare il confine tra bottega e ristorante, pensare come un macellaio in cucina e come uno chef dietro al banco.

Sempre il 13 aprile, dalle 15:00 alle 16:00, l'agronoma Assunta Susanna Bramante, PhD in Produzioni animali, Sanità e Igiene degli Alimenti, interviene sulle qualità nutritive della carne bovina. Evento a cura dell'Associazione Carni Sostenibili. L'Arena Nazionale Macellai ospita le selezioni della Nazionale Italiana Macellai in vista dei Campionati Europei 2027 e dei Mondiali 2028 in Australia. Chi viene selezionato entra nel gruppo azzurro, si allena con i campioni e può arrivare a rappresentare l'Italia nelle sfide internazionali. È la dimostrazione più concreta di come la macelleria italiana non sia solo tradizione: è competizione, ambizione, futuro.

Completa il programma di Butcher Show Federcarni. Tra gli appuntamenti previsti, sabato 11 dieci giovani macellai al lavoro tra tagli per il Bbq e preparazioni da vetrina. Domenica 12 scendono in campo circa cinquanta Maestri Macellai con rodei su salsiccia, Bbq e battuta. Bbq Expo e Butcher Show compongono un ecosistema in cui barbecue, design, cultura gastronomica, professioni della carne e innovazione industriale dialogano in modo naturale. Per quattro giorni Parma diventa un osservatorio privilegiato, dove le imprese mostrano i propri investimenti, i professionisti si confrontano e il pubblico può misurare con mano come cambiano gusti, tecniche e modelli di consumo.