Bbq Expo: qualità della carne al centro del dibattito

L'imminente prossima edizione di Bbq Expo (Fiere di Parma, 11-14 aprile 2026) si annuncia ricca di dibattiti scientifici di grande attualità (leggi notizia EFA News). Degno di nota, a riguardo, è il panel "Le qualità nutritive della carne. Benefici e limiti della piramide alimentare Usa", promosso dall'associazione Carni Sostenibili.

Il riferimento è alla linee guida sulla nutrizione lanciate dall'amministrazione Trump nel settembre 2025 (leggi notizia EFA News), per le quali molti esperti hanno ravvisato similitudini con la dieta mediterranea.

L'appuntamento è per lunedì 13 aprile 2026 presso il Pad 5 - Arena Nazionale Italiana Macellai di Fiere di Parma. E' previsto l'intervento di Assunta Susanna Bramante, agronomo PhD in Produzioni Animali, Sanità e Igiene degli Alimenti; Andrea Bertaglio, giornalista ed esperto di temi agroalimentari.

L'accesso all'evento è libero e senza prenotazione. Per conferma e per ricevere il biglietto d'ingresso alla fiera si prega di scrivere a: [email protected]