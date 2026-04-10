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E' nato nuovo polo italiano degli snack dolci e salati
Il fondo Aksia aggiunge al Fornaio del Casale tre new entry: Castelfood, Figulì e Dolciaria Ponte Vecchio
Aksìa Capital VI, fondo gestito da Aksìa SGR, annuncia la firma di un accordo vincolante per tre operazioni di add-on per il Fornaio del Casale, società acquisita a ottobre 2025 in partnership con Riello Investimenti SGR e la famiglia Gecchele, con l’acquisizione di Castelfood, Figulì e Dolciaria Ponte Vecchio. Le new entry danno vita al polo italiano nella produzione e commercializzazione di snack...
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EFA News - European Food Agency
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