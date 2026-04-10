E' nato nuovo polo italiano degli snack dolci e salati

Aksìa Capital VI, fondo gestito da Aksìa SGR, annuncia la firma di un accordo vincolante per tre operazioni di add-on per il Fornaio del Casale, società acquisita a ottobre 2025 in partnership con Riello Investimenti SGR e la famiglia Gecchele, con l’acquisizione di Castelfood, Figulì e Dolciaria Ponte Vecchio. Le new entry danno vita al polo italiano nella produzione e commercializzazione di snack...