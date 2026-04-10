Masi Agricola, approvato il bilancio 2025

Masi Agricola S.p.A., società quotata nell’Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium rende noto che l’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data odierna ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2026 e già reso noto al mercato. Il gruppo conferma, dunque, ricavi 2025 per 64,4 milioni di euro, in calo del 3,7% sul 2024 (hanno pesato fortemente i tassi di cambio), registrando un aumento dell’ebitda attestato a 7,1 milioni, rispetto ai 6,7 milioni dell'anno precedente (leggi notizia EFA News).

L’assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita del bilancio di esercizio, pari a Euro 878.243.