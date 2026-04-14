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Vinitaly/3. QuattroMani, l'incontro tra Valpolicella e Washington
Cantine Pasqua presenta l'ultimo nato dalla collaborazione con il winemaker Charles Smith
QuattroMani è il nuovo capitolo della prestigiosa collaborazione tra Pasqua Vini e il winemaker di Washington State, Charles Smith. Il nuovo progetto vitivinicolo irrompe sul palcoscenico di Vinitaly per confermare al mondo che cos’è l’innovazione per Pasqua. Nato dall’idea comune di sovvertire i tradizionali convincimenti per creare insieme un nuovo progetto vitivinicolo, è il risultato di un lungo...
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EFA News - European Food Agency
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