Vinitaly/3. QuattroMani, l'incontro tra Valpolicella e Washington

QuattroMani è il nuovo capitolo della prestigiosa collaborazione tra Pasqua Vini e il winemaker di Washington State, Charles Smith. Il nuovo progetto vitivinicolo irrompe sul palcoscenico di Vinitaly per confermare al mondo che cos’è l’innovazione per Pasqua. Nato dall’idea comune di sovvertire i tradizionali convincimenti per creare insieme un nuovo progetto vitivinicolo, è il risultato di un lungo...