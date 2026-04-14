Tuttofood 2026: una risposta a un sistema alimentare sotto pressione

Dall’11 al 14 maggio 2026 torna Tuttofood Milano nel quartiere fieristico milanese di Rho Fiera, con 10 padiglioni e 85mila metri2 netti sold out pronti ad accogliere circa 5.000 espositori, 4.000 top buyer e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi, a dispetto dei rischi che una situazione geopolitica incandescente non smette di creare. Numeri che corrispondono a crescite a doppia cifra rispetto all’edizione 2025: +15% di superficie espositiva netta, + 20% di espositori, + 20% Tpo (Trade Promotion Organisation), + 33 % buyer. Il Continente più rappresentato è quello europeo per il 42% mentre il restante 58% si suddivide tra America Latina (9%), Far East e Asean (15%), Middle East (6%), Nord America (21%) e un 7% Resto del Mondo. Attese delegazioni particolarmente nutrite da Giappone, Corea del Sud, Canada e Sud America.

In sole due edizioni la manifestazione milanese, ridisegnata da Fiere di Parma come evento globale in grado di richiamare da tutte le latitudini il meglio delle filiere internazionali del cibo, ha assunto lo status di place to be per operatori, Tpo, industrie, distributori, istituzioni che a livello mondiale operano nell’ambito del cibo. Lo aveva riconosciuto lo stesso ministro Francesco Lollobrigida a Roma lo scorso 17 marzo alla presentazione istituzionale dell’edizione 2026, definendo la manifestazione “strategica per il Sistema Italia e per il Sistema Europa… per presentare il meglio del Made in Italy a operatori e buyer provenienti da tutto il mondo”. (leggi notizia EFA News) Ministro che ora, in un video messaggio, ha ribadito l’importanza della manifestazione come promotrice di un modello alimentare e culturale di valore, quello italiano, da raccontare a tutto il mondo, dando appuntamento al Forum Internazionale della Cucina Italiana, che per la sua prima edizione ha scelto Tuttofood.

In una visita ideale a Tuttofood 2026, si potrà passare dai Dairy Products del pad. 1, attraverso Meat, Proteins & Cured Meat del Pad 3 e parte del 4, al Grocery dei pad. 7, 5, 10 e poi nel 6 che ospita la Italian Specialty Selection e la Mixology Experience, area che annovera i grandi produttori di acque, soft drink e bevande alcoliche, proponendone nuove modalità di offerta e presentazione ispirate al concetto di beverage pairing. Continuando con il Deli, Frozen & SeaFood ai pad. 2 e 4, dove troviamo anche Tutto Fruit &Veg, area del fresco che racconta le traiettorie evolutive dei prodotti ortofrutticoli freschi e processati, chiudendo con Bakery & Snacks al pad. 8 e Confectionary & Coffee al Pad. 12.Espositori italiani e internazionali saranno affiancati nei diversi padiglioni per favorire l’interazione tra mercati e rendere più immediata soprattutto per i buyer, organizzati nell’importante Buyer’s Program di Ice-Agenzia, l’esplorazione dell’intera offerta.

A disposizione dei buyer anche Store Tour guidati con itinerari tematici alla scoperta di retailer e catene di ristorazione italiani. In un videomessaggio, Matteo Zoppas, presidente Ice-Agenzia ha dichiarato: “Il settore agroalimentare è da sempre una categoria strategica per il Made in Italy. Tuttofood rappresenta una fiera di riferimento a livello mondiale e, proprio in questo momento in cui si registrano segnali al tempo stesso di potenzialità e di criticità, è fondamentale accelerare e rafforzare la nostra presenza, continuando a supportare il comparto con tutte le attività che portiamo avanti in Italia e sui mercati internazionali. In particolare nei mercati ad alto potenziale individuati nel Piano per l’Export, come il Sud America e l’area Mercosur, che si confermano direttrici sempre più rilevanti per la crescita delle nostre imprese”.

La collaborazione con Fiere di Parma rappresenta un elemento chiave di questo successo: insieme lavoriamo per rafforzare il posizionamento internazionale delle imprese e per creare nuove opportunità di business.“In questo quadro", continua Zoppas, "Ice contribuisce attivamente all’internazionalizzazione della manifestazione attraverso un articolato programma di incoming che porta a Milano operatori internazionali selezionati, reclutati tramite la rete degli Uffici Ice nel mondo, favorendo l’incontro diretto e qualificato con le imprese italiane”.

Prevedibilmente arduo riuscire a districarsi nel nutrito programma di Convegni e Awards previsti: oltre 200 Convegni ufficiali, oltre a quelli degli espositori, e 6 Awards Ceremony, tutti consultabili al link https://www.tuttofood.it/convegni-2026/.

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