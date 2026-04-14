Tuttofood/2. Tanti convegni e un manifesto programmatico

Tra i convegni della prossima edizione di Tuttofood (leggi notizia EFA News), di grande rilievo il già ricordato Forum Internazionale della Cucina Italiana, in programma nel pomeriggio della prima giornata di manifestazione, ideato da Silvia Sassone, membro del Comitato scientifico per la candidatura, con il contributo di Maddalena Fossati, in qualità di presidente del Comitato Promotore della Candidatura, e realizzato in collaborazione e con il sostegno del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

In occasione del Forum, l’amministratore delegato di Fiere di Parma Antonio Cellie presenterà ufficialmente a espositori e visitatori il Food Manifesto, Carta dei Valori del futuro del Cibo (leggi notizia EFA News) che si ispira proprio al complesso di valori che permeano il nostro Made in Italy Agroalimentare e che si traducono nella nostra cucina oggi celebrata a livello universale. Un vero e proprio Manifesto d’indirizzo per la community mondiale del cibo che Fiere di Parma chiederà di condividere e sottoscrivere come piattaforma operativa per i prossimi anni ai protagonisti internazionali del Food&Beverage che affolleranno i padiglioni di Rho Fiera Milano dall’11 al 14 maggio prossimi.

“Negli ultimi cinque anni tensioni geopolitiche, crisi climatiche ormai strutturali, problemi energetici, materie prime a rischio, costi fuori controllo, hanno messo in discussione anche produzione e accesso al cibo, elemento cruciale non solo in termini di sussistenza, ma di salute collettiva, coesione sociale, economica e ambientale", ha affermato Antonio Cellie. "È arrivato il momento di fare scelte radicali e affrontare il futuro del cibo con senso di responsabilità. Pensiamo che nella nostra visione internazionale di Tuttofood la manifestazione sia il luogo giusto da cui lanciare un messaggio senza confini, non ideologico, ma programmatico e concreto coinvolgendo tutti gli attori della filiera che qui si ritrovano, arrivando da tutto il mondo, consapevoli che ormai il Cibo non è solo una merce ma anche un Valore”.

Proprio a un segmento molto significativo a livello europeo della nostra industria alimentare è dedicato il Convegno The Sourcing Challenge – Global Milk Base Outlook che si focalizza sull’importanza di un corretto food sourcing come chiave strategica del settore dairy, organizzato dalla European Dairy Association (Eda) e da Assolatte, in collaborazione con Fiere di Parma.In programma anche l’evento Europe’s Brand Future: Innovation, Trust, and Prosperity, convegno di Centromarca e dell'Associazione Europea Industrie di Marca (Aim), che vede l’intervento del direttore generale Michelle Gibbons. Un’occasione per delineare scenari futuri, condividere priorità e individuare azioni concrete a supporto della competitività dell’industria di Marca.Tutte conferme del prestigio internazionale assunto dalla manifestazione, al punto da ospitare la prima storica edizione di FrePRE – Fresh & Produce Retail European, Osservatorio europeo che, attraverso un’indagine Toluna su panel di consumo europei, censisce il gradimento dei clienti finali verso i tre reparti tradizionali del fresco quotidiano: l’ortofrutta, salumi e formaggi, gastronomia. In collaborazione con Agroter.

Per la prima volta in Italia anche il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato ai prodotti di eccellenza, il Great Taste in Italy. A Tuttofood, lo stand di Great Taste in Italy sarà un punto di riferimento per networking, incontri e degustazioni, offrendo uno sguardo privilegiato su uno dei sistemi di valutazione food più influenti a livello globale. Il 13 maggio alle ore 10.30 si terrà la tavola rotonda "Great Taste in Italy: una leva strategica per l’internazionalizzazione del Made in Italy" con la partecipazione di John Farrand, amministratore delegato di Guild of Fine Food, per approfondire il ruolo strategico delle stelle Great Taste nell’orientare consumatori e buyer.

Con oltre 100 Paesi coinvolti e un impatto concreto sul mercato, i prodotti premiati registrano infatti in media un incremento delle vendite del 20% e beneficiano di una maggiore visibilità verso il trade. Nel Regno Unito, il logo Great Taste è riconosciuto dal 58% degli adulti: tra questi, il 92% lo associa a qualità e gusto, mentre il 46% lo utilizza come guida per scoprire nuovi prodotti. Un’opportunità concreta, quindi, per facilitare l’ingresso nei canali retail e rafforzare il posizionamento sui mercati internazionali.

Tornano anche il Better Future Award, il premio all’innovazione di prodotto, con nuove categorie legate a Horeca, Responsabilità Sociale e Private Label, in collaborazione con Mark Up e Gdoweek (Tecniche Nuove), e l’Alimentando Awards che valorizza le migliori aziende del settore agroalimentare, focalizzandosi su innovazione di prodotto, marketing e comunicazione, organizzato da Tespi. Lato Horeca, spazio all’International Pizza Doc Forum, un format in stile “Ted Talk” che porta in fiera e premia le esperienze dei pizzaioli italiani e stranieri capaci di elevare la pizza a business globale.

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