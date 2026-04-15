Macfrut: Nord Ovest presenta soluzioni per la catena del freddo

Nord Ovest, realtà operativa nella logistica e nelle spedizioni nazionali e internazionali, sarà presente al Macfrut 2026, la fiera internazionale dell’ortofrutta, in programma dal 21 al 23 aprile a Rimini. L’appuntamento, che si svolgerà al Rimini Expo Centre, riunirà l'intera filiera con oltre 1400 espositori, rappresentando quindi un luogo di incontro, conoscenza e crescita per tutta la comunità ortofrutticola.

Nord Ovest si posiziona all’interno della filiera dell’import e dell’export dei prodotti a temperatura controllata (reefer), in particolare per l’export di frutta fresca e prodotti deperibili verso Paesi extra-UE, ricoprendo il ruolo di partner strategico delle filiere del Made in Italy. Questo posizionamento è sostenuto da un know-how specializzato nel coordinare tutti gli attori della filiera produttiva, affermando il ruolo della Società di facilitatore strategico tra produttori e compagnie di trasporto. A ciò si affianca un presidio diretto e qualificato delle fasi post-harvest della filiera ortofrutticola, con particolare attenzione alle attività di conservazione, stoccaggio, movimentazione e trasporto dei prodotti deperibili.

In tale contesto si collocano il potenziamento dei servizi logistici e gli investimenti strategici e strutturali della Società, come il nuovo magazzino di Mondovì, prossimo all’inaugurazione e abilitato allo stoccaggio a temperatura controllata. La nuova struttura si estenderà su circa 10mila metri quadrati, di cui 3500 destinati a celle, in grado di gestire sia temperature positive sia il surgelato. Questo permetterà all’azienda di incrementare i servizi offerti, garantendo una gestione dei flussi a temperatura controllata ancora più efficiente, flessibile e specializzata lungo l’intera fase successiva alla raccolta.

Nord Ovest conta oltre 1100 clienti attivi e circa il 30% del fatturato è generato dal settore ortofrutticolo, evidenziando una forte specializzazione in questo ambito. In questo segmento, il trasporto marittimo rappresenta la quota dominante in termini di volumi, grazie anche alla continua ricerca di nuove rotte commerciali da implementare.