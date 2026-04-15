Macfrut/2. Mango e avocado sulla cresta dell'onda

Mango e Avocado piacciono sempre di più agli italiani. Il nostro Paese è al quinto posto in Europa per importazione di avocado, al settimo per consumo di mango. A dirlo sono i dati di Fruitimprese in vista di “Mango and Avocado Explosion”, l’evento che a Macfrut fa incontrare l’intera filiera mondiale, dalla produzione alla commercializzazione, con esperienze da quattro Continenti (Brasile, Colombia, Egitto, India, Italia, Kenya, Perù, Repubblica Dominicana). Protagonisti i due prodotti tropicali, “eletti” a simbolo della 43esima edizione della fiera, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile prossimi.

“Ogni anno l’Italia importa 1 milione di tonnellate di frutta tropicale, in maggior parte banane, e ne esporta circa il 10%", spiega Pietro Mauro, direttore di Fruitmprese, che anticipa alcuni dati in vista dell’incontro Mango e Avocado, un'opportunità per il Sud Italia. "In questa statistica i ruoli di mango e avocado hanno visto crescere la propria importanza: negli ultimi 15 anni l’import di mango è aumentato di oltre 5 volte, passando da circa 5.000 tonnellate a oltre 26.000 (+420%). Bene anche l’import di avocado che ha numeri simili passando dalle 14.459 tonnellate del 2011 a oltre 67.000 nel 2025 (+363%)”.

Mauro evidenzia come nell’ultimo decennio sia cambiata la provenienza di questi due prodotti che hanno registrato anche un importante sviluppo delle produzioni nel nostro Paese. “Per il mango negli ultimi 10 anni è cambiata la geografia delle nostre importazioni; dipendono sempre in maniera preponderante dall’Olanda, che funge da hub per tutta l’Europa, tuttavia l’avvento di nuove varietà come la Palmer, con caratteristiche di migliore conservabilità, ha dirottato l’import di questo prodotto dalla commercializzazione per via aerea a quella attraverso nave. Questo ha aperto nuovi scenari: ha fatto scendere il prezzo e favorito il consumo con prospettive per la coltivazione anche nel nostro Paese”.

Diverso il discorso per l’avocado. “I consumi in continua crescita e la ricerca della qualità hanno portato i nostri operatori a rivolgersi sempre di più direttamente ai Paesi produttori, come nel caso del Perù che oggi rappresenta il 20% del prodotto che arriva sulle nostre tavole. Anche in questo caso l’incremento dei consumi e la progressiva tropicalizzazione delle nostre regioni del Sud stanno portando un ottimo sviluppo di questa coltivazione nel nostro Paese. Le quantità sono ancora da prodotto di nicchia, ma la qualità è ottima e alcuni operatori storici della frutta tropicale stanno già investendo in questo senso”.

Della situazione mondiale con un focus anche sull’Italia si parlerà a Macfrut in occasione di “Mango and Avocado Explosion”, evento internazionale che fa incontrare l’intera filiera dei due prodotti tropicali. Si parte martedì 21 aprile alle 14.30 con la sessione dedicata al Mango, con un’analisi di produzione e mercati con gli interventi di Freshfel Europe, a cui fa seguito Fruitmarket Agribusiness, importante importatore olandese. La sessione si chiude con case history da Brasile, Colombia, Egitto e India. Al termine tropical cocktail.

Mercoledì 22 aprile riflettori su Avocado con relazioni di produzione e mercati del World Avocado Organisation (Wao), insieme a gruppi leader della distribuzione europea. A seguire i case history da Perù, Italia, Kenya e Repubblica Dominicana. Alle ore 13.00 Cooking contest & Light Lunch a cura degli Ial Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. Nel pomeriggio Business Meetings con focus su mango e avocado riservati agli espositori.

L’ultima giornata, giovedì 23 aprile, pone l’attenzione al nostro Paese: "Mango e Avocado, un'opportunità per il Sud Italia”. A confronto Fruitimprese, mondo accademico (Università di Palermo), organizzazioni professionali (Coldiretti e Confagricoltura), insieme alle testimonianze di aziende italiane. La giornata si chiude con il racconto di importanti case history in due sessioni: “Mango e avocado nella Gdo italiana” e “La parola ai produttori e vivaisti”. Le degustazioni e il Concorso gastronomico internazionale sono organizzati da Ial Emilia Romagna, Ial Lombardia e Ial Friuli Venezia Giulia.