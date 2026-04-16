Grana Padano/2. I saluti dei ministri all'assemblea generale

L’assemblea generale del Consorzio Tutela Grana Padano al Centro Fiera del Garda (leggi notizia EFA News) si è aperta con un momento significativo per ricordare il ruolo di sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che ha visto impegnato il Consorzio nelle sedi di gara.

A ribadire questo importante impegno svolto dal sistema Grana Padano è stato il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha portato ai consorziati il saluto e il ringraziamento del Governo. “I messaggi che sono stati veicolati attraverso i media nei due anni che hanno portato a Mico 2026 rappresentano la migliore interpretazione della partnership e dell’abbinamento tra lo sport e un’azienda che è molto di più, perché sa essere una comunità", ha detto nel suo intervento il ministro dello Sport e dei Giovani rivolto ai consorziati. "E’ un’ ulteriore qualità che voglio riconoscervi, perché ne abbiamo bisogno per evitare che le forme della collaborazione siano quelle tradizionali e convenzionali che sono superate. Dobbiamo stabilire relazioni umane che sono quelle che coltivate voi ogni giorno e che questo mondo spesso predica ma non riesce a praticare al meglio. Il vostro esempio sarà molto prezioso”.

A nome dell’assemblea il presidente del Consorzio Renato Zaghini lo ha ringraziato. “La sua presenza ha riconosciuto e suggellato il nostro grande lavoro per il massimo successo organizzativo di Mico 2026", ha sottolineato Zaghini, "un sostegno che il mondo del Grana Padano, il formaggio Dop più venduto nel mondo, ha svolto con grande convinzione e passione”.

Dopo i saluti dell’assessore lombardo alle attività produttive Simona Tironi e dell’europarlamentare Paolo Inselvini, in collegamento streaming è intervenuto il ministro all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste Francesco Lollobrigida, che ha ribadito il sostegno ai produttori di Grana Padano nella loro richiesta di maggiore chiarezza dall’Unione Europea in merito alle nuove normative sulle etichette. “Il problema del rapporto con l’Unione Europea non è con la politica, ma con la burocrazia dell’unione", ha sottolineato il ministro. "E l’impegno del governo è chiaro e deciso per impedire che il nostro prezioso patrimonio alimentare sia soffocato da norme inapplicabili come quelle indicate dal Consorzio Grana Padano”.

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