Grana Padano: oltre metà della produzione è destinata all'export

Analizzando la produzione 2025 di Grana Padano Dop su base territoriale, la provincia di Mantova si conferma l’area più produttiva, con 1.820.440 forme, pari al 30,1% della produzione complessiva di 6.053.690 a fronte del 30,2% del 2024. Seguono Brescia, Cremona, Piacenza e Vicenza. Il 65,3% della produzione è stato lavorato da cooperative, il 34,7 da industrie. I caseifici produttori sono complessivamente 134. Sono alcuni dei dati emersi in occasione dell'assemblea generale del Consorzio del Formaggio Grana Padano Dop, nel corso della quale è stato presentato il primo bilancio integrato del Consorzio (leggi notizia EFA News).

Nel 2025 il mercato italiano dei formaggi duri tipici ha registrato volumi complessivi pari a circa 19 mila tonnellate, evidenziando una contrazione del 2,0% rispetto all’esercizio precedente. La flessione dei volumi è stata tuttavia accompagnata da un marcato incremento dei prezzi medi (+10,6%), che ha determinato una crescita significativa del valore complessivo del mercato, stimabile in quasi 200 milioni di euro aggiuntivi rispetto al 2024. I l fatturato complessivo della categoria si attesta così intorno a 2,5 miliardi di euro.

All’interno di tale contesto, il Grana Padano, comprensivo del Trentingrana, si conferma leader della categoria, con una quota del 44,1% a volume. Il segmento evidenzia una dinamica positiva dei volumi (+1,6%) e una crescita a doppia cifra del fatturato (+12,7%), superando per la prima volta la soglia di 1 miliardo di euro di ricavi, anche grazie al favorevole mix tra prezzi e posizionamento di mercato. Il prezzo medio del Grana Padano nel 2025 si è attestato a 16,75 euro/kg, registrando una crescita del 10,9% rispetto all’anno precedente.

Il trend positivo si conferma anche sui mercati esteri. Nel 2025 le esportazioni di Grana Padano Dop hanno raggiunto 2.757.930 forme, registrando una crescita del 3% rispetto al 2024, come emerge dai dati Istat relativi all’export di formaggi. Il risultato conferma la forte vocazione internazionale del prodotto: infatti, oltre la metà della produzione marchiata nel 2025 è stata destinata ai mercati esteri, a testimonianza del consolidato apprezzamento del Grana Padano Dop sui principali mercati internazionali. Questo risultato riflette anche l’intensa attività di promozione e tutela svolta dal Consorzio sui mercati esteri, volta a consolidare il posizionamento della denominazione e a sostenere la competitività dei consorziati.

L’Europa, con 2.281.018 forme, rappresenta il principale mercato di destinazione, assorbendo oltre l’83% delle esportazioni complessive di Grana Padano Dop e registrando una crescita del 3,8% rispetto al 2024. La Germania si conferma il primo mercato di sbocco con 626.234 forme, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente ( -0,9%). La Francia segue con 334.319 forme, in aumento del 6,3%, mentre i Paesi del Benelux registrano complessivamente una crescita dell’8,3%, raggiungendo 232.129 forme. La Spagna evidenzia un incremento del 3,5%, con 171.980 forme, mentre il Regno Unito cresce del 5,5%, attestandosi a 157.565 forme. Tra gli altri mercati europei si segnalano la Svizzera, con 149.640 forme (+2%), e l’Austria, che raggiunge 88.262 forme (+3,4%).

Nel complesso, i mercati extraeuropei mostrano nel 2025 una lieve flessione dello 0,7%, per un volume complessivo di 476.912 forme, dopo la crescita registrata negli anni precedenti. Il risultato riflette un andamento differenziato tra i principali mercati: gli Stati Uniti mantengono sostanzialmente stabile il proprio livello di importazioni (215.148 forme, +0,1%), mentre il Canada registra un incremento del 3,8%, raggiungendo 79.879 forme. Tali dinamiche hanno compensato solo parzialmente la riduzione delle esportazioni verso l’Australia, pari a 42.037 forme (-13,6%). Nel complesso, Stati Uniti e Canada si confermano tra i principali mercati extraeuropei di riferimento per il Grana Padano Dop.